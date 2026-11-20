BCA Tambahkan Fitur Notifikasi agar Nasabah Terhindar dari Modus Penipuan

JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menambahkan fitur Pop-Up Awareness atau notifikasi kewaspadaan panggilan pada aplikasi BCA mobile dan myBCA.

Fitur tersebut ditujukan untuk mencegah nasabah menjadi korban penipuan melalui sambungan telepon.

Direktur BCA Santoso menyatakan, penipuan digital marak terjadi karena berbagai faktor. Salah satunya adalah praktik social engineering yang memanfaatkan kondisi psikologis nasabah.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, BCA menerapkan fitur Pop-Up Awareness dengan prinsip intervensi perilaku digital yang mengacu pada standar internasional.

"Fitur ini berfungsi menjadi jeda pengaman yang memberikan waktu tambahan bagi nasabah untuk menyadari potensi manipulasi sebelum transaksi dilakukan,” kata Santoso dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Fitur itu bekerja dengan mendeteksi kondisi ketika nasabah sedang melakukan panggilan telepon sekaligus membuka aplikasi BCA mobile atau myBCA.

Sistem kemudian menampilkan notifikasi yang mengingatkan nasabah untuk mewaspadai potensi penipuan melalui telepon.