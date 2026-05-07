Tak Perlu Tukar Uang, Nasabah BCA Kini Bisa Bayar Pakai QRIS di China

JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mendukung implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Cross Border di Cina melalui aplikasi myBCA dan BCA mobile.

Dukungan ini memungkinkan masyarakat Indonesia bertransaksi di Cina menggunakan QRIS, dan seluruh turis dari Cina menggunakan QR di merchant yang memiliki QRIS BCA di Indonesia.

Hal ini mempertegas komitmen BCA menghadirkan ekosistem pembayaran digital yang aman, mudah, dan efisien bagi pengguna saat bertransaksi di luar negeri maupun menerima pembayaran dari turis mancanegara.

Implementasi QRIS Cross Border Indonesia–Cina merupakan inovasi strategis yang diinisiasi Bank Indonesia untuk memperkuat konektivitas sistem pembayaran regional, sekaligus memperluas penggunaan transaksi berbasis mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT). Melalui skema ini, masyarakat dapat bertransaksi antarnegara secara praktis tanpa perlu menukarkan uang tunai.

Langkah ini juga mampu meminimalkan risiko volatilitas nilai tukar serta mendorong arus perdagangan dan investasi lebih efisien antarnegara.

Presiden Direktur BCA Hendra Lembong menyampaikan, BCA terus mendukung berbagai inovasi sistem pembayaran dari Bank Indonesia, termasuk pengembangan QRIS Cross Border di berbagai negara.

“BCA menyambut baik implementasi QRIS Cross Border Indonesia–Cina sebagai bagian transformasi digital sistem pembayaran nasional. Kehadiran layanan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi di luar negeri, sekaligus membuka peluang bagi merchant menerima transaksi dari turis mancanegara serta memperkuat konektivitas ekonomi dan pariwisata antara Indonesia dan Cina,” kata Hendra Lembong dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/5/2025).