HOME FINANCE MARKET UPDATE

BCA Raup Laba Rp54,8 Triliun di 2024

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |18:21 WIB
BCA Raup Laba Rp54,8 Triliun di 2024
Presidr BCA Jelaskan soal BCA Raih Laba (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dan entitas anak mencatatkan laba naik 12,7% mencapai Rp54,8 triliun di 2024.

 
1.    Dukung Ekonomi RI


Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk Jahja Setiaatmadja mengatakan, perusahaan mampu melewati 2024 dengan solid dan menorehkan kinerja positif. 

“Kami melihat perekonomian domestik mampu bertumbuh, di tengah berbagai tantangan serta perubahan lanskap geopolitik global. BCA berkomitmen mendukung perekonomian nasional, dan hal ini kami wujudkan dalam penyelenggaraan berbagai acara strategis, di antaranya BCA Expo, BCA UMKM Fest 2024, BCA Wealth Summit 2024, dan Gebyar Hadiah BCA. Berbagai kegiatan itu berdampak positif terhadap kinerja perseroan, salah satunya terlihat dari penyaluran kredit ke segmen UMKM yang naik signifikan per Desember 2024,” kata Jahja dalam Konferensi Pers Paparan Kinerja BCA, Kamis (23/1/2025). 


2.    Total Kredit Rp922 Triliun


Adapun BCA dan entitas anak menutup tahun 2024 dengan pertumbuhan total kredit 13,8 persen secara tahunan (YoY) menjadi Rp922 triliun.

Pertumbuhan kredit BCA diikuti terjaganya kualitas pembiayaan perseroan. Rasio loan at risk (LAR) BCA membaik mencapai 5,3 persen pada tahun 2024, dibandingkan 6,9 persen pada 2023.


3.    Penyaluran Pembiayaan


Penyaluran pembiayaan per Desember 2024 ditopang kredit korporasi yang tumbuh 15,7 persen YoY mencapai Rp426,8 triliun didorong oleh berbagai sektor. Kredit komersial naik 8,9 persen YoY mencapai Rp137,9 triliun, dan kredit UKM tumbuh 14,8 persen mencapai Rp123,8 triliun. 

Total portofolio kredit konsumer naik 12,4 persen YoY menyentuh Rp223,7 triliun, ditopang KKB yang meningkat 14,8 persen YoY mencapai Rp65,3 triliun dan KPR sebesar 11,2 persen YoY menjadi Rp135,5 triliun. 

 

