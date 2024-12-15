Ini Daftar Kenaikan Biaya Ganti Kartu Debit BCA 2025

JAKARTA - Ini daftar kenaikan biaya ganti kartu debit BCA 2025. Bank Central Asia (BCA) resmi menaikkan biaya penggantian kartu debit mulai 15 Januari 2025. Kenaikan ini dilakukan untuk meningkatkan layanan dan kenyamanan nasabah.

Tetapi tidak semua kartu mengalami kenaikan biaya. Beberapa kartu seperti, kartu debit Paspor BCA Platinum dan Tahapan Xpresi tetap memiliki biaya yang sama seperti sebelumnya.

Berikut rincian lengkap kenaikan biaya ganti kartu debit BCA 2025 yang sudah dirangkum oleh Okezone, Minggu (15/12/2024):

1. Biaya Ganti Kartu Debit Paspor BCA Blue, Gold, dan Platinum

- Kartu debit Paspor BCA Blue: Sebelumnya dikenai biaya Rp10.000 per kartu, naik menjadi Rp20.000.

- Kartu debit Paspor BCA Gold: Sebelumnya dikenai biaya Rp15.000 per kartu, naik menjadi Rp20.000.

- Kartu debit Paspor BCA Platinum: Tidak mengalami perubahan, tetap dikenai biaya Rp20.000 per kartu.

2. Biaya Ganti Kartu Debit Tahapan Xpresi, Kartu Counter, dan Kartu Simpanan Pelajar (SimPel)

- Tahapan Xpresi: Tetap dikenai biaya Rp25.000 per kartu.

- Kartu Counter: Sebelumnya gratis, kini dikenai biaya Rp20.000.

- Kartu Simpanan Pelajar (SimPel): Sebelumnya gratis, kini dikenai biaya Rp20.000.