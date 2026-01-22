Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Nasib Toba Pulp Lestari Usai Izin Dicabut Prabowo, Pernah Disikat Luhut

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |06:01 WIB
Nasib Toba Pulp Lestari Usai Izin Dicabut Prabowo, Pernah Disikat Luhut
Nasib Toba Pulp Lestari Usai Izin Dicabut Prabowo, Pernah Disikat Luhut (Foto: Toba Pulp Lestari)
A
A
A

JAKARTA - Nasib PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) usai izin usaha dicabut Presiden Prabowo Subianto. Toba Pulp Lestari masuk daftar 28 perusahaan yang dinilai merusak lingkungan dan melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) hutan alam dan hutan tanaman dengan total luas mencapai 1.010.592 hektare. Selain itu, terdapat enam perusahaan di sektor pertambangan, perkebunan, serta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (PBPHHK).

Pencabutan izin tersebut diperintahkan langsung oleh Prabowo setelah menerima laporan hasil investigasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, keputusan itu diambil Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas bersama kementerian dan lembaga terkait pada Senin, 19 Januari 2026. Rapat dilakukan secara daring dari London, Inggris.

“Ini kami ulangi, berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Manajemen Toba Pulp Buka Suara

Toba Pulp Lestari menyatakan, hingga saat ini belum menerima keputusan tertulis resmi dari instansi pemerintah yang berwenang mengenai pencabutan Izin Perizinan Berusaha Pemanfataan Hutan (PBPH) yang dimiliki oleh perseroan.

"Perseroan saat ini sedang melakukan klarifikasi dan koordinasi secara aktif dengan Kementerian Kehutanan serta instansi terkait lainnya untuk memperoleh penjelasan resmi mengenai dasar hukum, ruang lingkup, status administratif, serta implikasi dari pernyataan pemerintah dimaksud," kata Legal & Litigation Section Head INRU Hendry sebagaimana keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Kegiatan industri pengolahan pulp perseroan memiliki izin usaha yang masih berlaku secara sah, namun seluruh bahan baku kayu yang digunakan dalam kegiatan industri tersebut berasal dari hasil pemanfaatan hutan tanaman dalam areal PBPH perseroan sendiri.

Dengan demikian, ketika pencabutan izin PBPH benar-benar diberlakukan secara efektif, kondisi tersebut berpotensi berdampak langsung terhadap pasokan bahan baku dan kelangsungan kegiatan operasional industri perseroan.

"Perseroan menegaskan komitmennya untuk mematuhi seluruh kebijakan dan ketentuan pemerintah serta akan menyesuaikan langkah-langkah operasional sesuai dengan arahan dan keputusan resmi yang diterbitkan oleh otoritas berwenang," ujar Hendry.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/02/05/278/1855160/revitalisasi-pabrik-toba-pulp-lestari-telan-biaya-rp1-3-triliun-UkHmePJSiU.jpg
Revitalisasi Pabrik Toba Pulp Lestari Telan Biaya Rp1,3 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/06/24/278/1724029/beban-penjualan-meninglar-laba-toba-pulp-anjlok-lebih-dari-50-rpNoirGwxp.jpg
Beban Penjualan Meningkat, Laba Toba Pulp Anjlok Lebih dari 50%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/11/15/320/718695/xfZEvMzrTF.jpg
Pemerintah Didesak Cabut Izin PT Toba Pulp Lestari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2009/10/22/278/268262/X8G6u04Q3d.jpg
Toba Pulp Targetkan Produksi Kertas 165 ribu ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196750//prabowo_dan_raja_charles_iii-3dyf_large.jpg
Prabowo dan Raja Charles Bahas Konservasi Gajah saat Pertemuan di London 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/470/3196735//jembatan-j8SM_large.jpg
Jalan Nasional Banda Aceh-Medan Kembali Tersambung Usai Terputus Imbas Banjir Bandang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement