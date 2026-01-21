Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Pinjol Bisa Melacak Keberadaan Nasabah? Ini Jawabannya 

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |05:15 WIB
Apakah Pinjol Bisa Melacak Keberadaan Nasabah? Ini Jawabannya 
Pinjol (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Maraknya kasus penagihan pinjaman online (pinjol) yang membuat resah masyarakat, muncul kekhawatiran dari banyak nasabah pinjol dalam melacak lokasi handphone nasabah. 

Lantas apakah Pinjol bisa melacak keberadaan nasabah? Berikut rangkuman Okezone.

Pinjaman online tidak dapat melacak lokasi Anda secara real-time dan tidak dapat mengetahui kegiatan Anda.

Mereka hanya dapat mengetahui lokasi Anda berdasarkan informasi yang Anda berikan saat mendaftar. 

Pinjol legal tidak diizinkan untuk mengakses kontak handphone dan galeri nasabah, kecuali pinjol ilegal yang tidak terdaftar dan tidak berizin. 

OJK menyampaikan bahwa pinjol legal hanya dapat mengakses mikropon, kamera dan lokasi handphone nasabah. 

Apabila nasabah tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran utang atau gagal bayar (galbay) di kunjungi berturut-turut atau mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari penagih utang DC pinjol, nasabah yang bersangkutan dapat melakukan hal-hal berikut: 

1. Lapor ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK merupakan lembaga yang mengawasi dan mengatur industri jasa keuangan, termasuk pinjol. 

Nasabah bisa melaporkan perlakuan yang didapat tidak menyenangkan dari DC pinjol ke OJK lewat saluran pengaduan. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/320/3196421/pinjaman_uang_digital-WxSX_large.jpg
Transparansi Layanan Dinilai Tingkatkan Minat Layanan Keuangan Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/320/3196222/pinjol-X4FR_large.jpg
Cek Fakta Terbaru, Apakah Pinjol Bisa Melacak Keberadaan Nasabah? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/320/3195281/pinjol-kMyP_large.jpg
Waspada! 24 Pinjol Terjerat Kredit Macet, Utang Orang RI Dekati Rp100 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/320/3195702/pinjol-au0q_large.jpg
DSI Jalankan Skema Ponzi Berkedok Syariah, PPATK Blokir 33 Rekening Rp4 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/320/3195699/rupiah-5lkz_large.jpg
Hampir 5.000 Lender Investasi di Pinjol Dana Syariah Indonesia, Kerugian Rp1,4 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/622/3194938/pinjol-2A5V_large.jpg
Utang Pinjol Maksimal 30 Persen dari Penghasilan, Bisa Hangus Secara Otomatis?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement