Transparansi Layanan Dinilai Tingkatkan Minat Layanan Keuangan Digital

JAKARTA - Seiring berkembangnya layanan keuangan digital di Indonesia, masyarakat semakin sering dihadapkan pada kebutuhan dana mendesak tanpa harus mengganggu tabungan utama. Kondisi ini mendorong kebutuhan akan akses pinjaman jangka pendek yang

fleksibel dan dapat diandalkan.

Hal ini terlihat dari pertumbuhan pinjaman daring sebesar 22,16% per September 2025, yang menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap layanan pinjaman daring untuk kebutuhan.

Direktur Utama KlikCair, Andreaw, menyatakan pengembangan layanan baru KlikNano lahir dari pemahaman terhadap kebutuhan nyata masyarakat. Hal ini seiring meningkatnya kebutuhan akan akses pendanaan yang fleksibel, transparan dan sesuai regulasi.

“Layanan ini dirancang untuk membantu masyarakat memenuhi berbagai kebutuhan mulai. Dari kebutuhan rumah tangga, operasional usaha hingga kebutuhan personal tanpa harus membongkar tabungan utama mereka," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/1/2026).

Andreaw menuturkan pihaknya berkomitmen untuk terus memperkuat perannya dalam mendukung inklusi keuangan melalui inovasi layanan digital yang bertanggung jawab.