Benarkah Fotokopi KTP Bisa Digunakan untuk Pinjol? Ini Faktanya (Foto: Okezone)

JAKARTA - Benarkah fotokopi KTP bisa digunakan untuk pinjol? Ini faktanya. Pinjaman online (pinjol) masih menjadi sumber pendanaan yang cepat bagi masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhan.

Tercatat, total outstanding pembiayaan pinjol mencapai Rp94,85 triliun per November 2025 atau tumbuh 25,45 persen year on year (yoy), meningkat dari bulan sebelumnya yang tumbuh 23,86 persen yoy.

Tingginya masyarakat melakukan pinjaman di pinjol karena persyaratannya dianggap lebih mudah. Salah satunya dengan KTP, masyarakat bisa melakukan pinjaman di pinjol.

Tapi masyarakat tetap diimbau untuk bijaksana dalam melakukan pinjaman di pinjol dan tetap memperhatikan pinjol yang resmi dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hingga Februari 2026, ada 95 perusahaan pinjol yang berizin dan resmi OJK.

Secara umum, syarat utama pinjol legal memang KTP, namun tidak hanya itu saja. Proses verifikasi biasanya membutuhkan foto selfie memegang KTP, nomor telepon aktif, dan rekening bank pribadi.

Benarkah Fotokopi KTP Bisa Digunakan untuk Pinjol?

Lalu apakah fotokopi KTP bisa digunakan untuk pinjol? Jawabannya, mungkin saja. Dalam hal ini dengan foto KTP ataupun fotokopi identitas Anda bisa dimasukkan menjadi debitur pinjol.

Pengajuan pinjol dengan fotokopi KTP juga berisiko mengalami kegagalan. Sebab, fotokopi KTP biasanya terlihat buram dan gelap, sehingga membuat informasinya cenderung sulit terbaca.