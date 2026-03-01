Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Benarkah Fotokopi KTP Bisa Digunakan untuk Pinjol? Ini Faktanya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |19:03 WIB
Benarkah Fotokopi KTP Bisa Digunakan untuk Pinjol? Ini Faktanya
Benarkah Fotokopi KTP Bisa Digunakan untuk Pinjol? Ini Faktanya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Benarkah fotokopi KTP bisa digunakan untuk pinjol? Ini faktanya. Pinjaman online (pinjol) masih menjadi sumber pendanaan yang cepat bagi masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhan.

Tercatat, total outstanding pembiayaan pinjol mencapai Rp94,85 triliun per November 2025 atau tumbuh 25,45 persen year on year (yoy), meningkat dari bulan sebelumnya yang tumbuh 23,86 persen yoy.

Tingginya masyarakat melakukan pinjaman di pinjol karena persyaratannya dianggap lebih mudah. Salah satunya dengan KTP, masyarakat bisa melakukan pinjaman di pinjol. 

Tapi masyarakat tetap diimbau untuk bijaksana dalam melakukan pinjaman di pinjol dan tetap memperhatikan pinjol yang resmi dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hingga Februari 2026, ada 95 perusahaan pinjol yang berizin dan resmi OJK.

Secara umum, syarat utama pinjol legal memang KTP, namun tidak hanya itu saja. Proses verifikasi biasanya membutuhkan foto selfie memegang KTP, nomor telepon aktif, dan rekening bank pribadi.

Benarkah Fotokopi KTP Bisa Digunakan untuk Pinjol?

Lalu apakah fotokopi KTP bisa digunakan untuk pinjol? Jawabannya, mungkin saja. Dalam hal ini dengan foto KTP ataupun fotokopi identitas Anda bisa dimasukkan menjadi debitur pinjol.

Pengajuan pinjol dengan fotokopi KTP juga berisiko mengalami kegagalan. Sebab, fotokopi KTP biasanya terlihat buram dan gelap, sehingga membuat informasinya cenderung sulit terbaca.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/622/3202164/uang-vjpa_large.jpg
Debt Collector Bisa Penjarakan Nasabah yang Galbay Pinjol?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/622/3196924/pinjol-b12j_large.jpg
Berikut Ciri-Ciri NIK KTP Dipakai Orang Lain untuk Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/320/3197118/pinjol-Gy6R_large.png
Apakah Setelah 90 Hari Pinjol Tidak Boleh Menagih ke Nasabah? Ini Aturannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/320/3196449/pinjol-uDYF_large.jpg
Apakah Pinjol Bisa Melacak Keberadaan Nasabah? Ini Jawabannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/320/3196421/pinjaman_uang_digital-WxSX_large.jpg
Transparansi Layanan Dinilai Tingkatkan Minat Layanan Keuangan Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/320/3196222/pinjol-X4FR_large.jpg
Cek Fakta Terbaru, Apakah Pinjol Bisa Melacak Keberadaan Nasabah? 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement