2 Putri Bos BCA Dapat Hadiah Saham Rp74 Miliar

JAKARTA – Beri hadiah saham ke anaknya, Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja diketahui dari yang tercatat dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia.

Pada transaksi pertama, Jahja menjual Rp4 juta saham dengan harga transaksi Rp9.250. Bila ditotalkan saham yang ditransaksikan Bos BCA tersebut mencapai Rp37 miliar. Adapun saham yang ditransaksikan sebesar 0,003% dari total saham Jahja 40,8 juta.

BACA JUGA: Bos BCA Kasih Hadiah Saham ke Anaknya Rp74 Miliar

Adapun tujuan transaksi tersebut dihibahkan ke anak Jahja, Elizabeth Ariestia MS.

Kemudian transaksi saham Jahja yang kedua juga sama seperti yang pertama. Dirinya melepas 4 juta lembar saham yang diberikan kepada anaknya Enrica Ariestia PS.