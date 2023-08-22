Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

2 Putri Bos BCA Dapat Hadiah Saham Rp74 Miliar

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |04:05 WIB
2 Putri Bos BCA Dapat Hadiah Saham Rp74 Miliar
Anak Dirut BCA Dapat Hadiah Saham. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Beri hadiah saham ke anaknya, Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Jahja Setiaatmadja diketahui dari yang tercatat dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia.

Pada transaksi pertama, Jahja menjual Rp4 juta saham dengan harga transaksi Rp9.250. Bila ditotalkan saham yang ditransaksikan Bos BCA tersebut mencapai Rp37 miliar. Adapun saham yang ditransaksikan sebesar 0,003% dari total saham Jahja 40,8 juta.

Adapun tujuan transaksi tersebut dihibahkan ke anak Jahja, Elizabeth Ariestia MS.

Kemudian transaksi saham Jahja yang kedua juga sama seperti yang pertama. Dirinya melepas 4 juta lembar saham yang diberikan kepada anaknya Enrica Ariestia PS.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/278/3185644/bca_bagi_dividen-oQZb_large.jpg
BCA Tebar Dividen Interim Rp6,77 Triliun, Cek Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/278/3178046/bca_raup_laba-BQtM_large.jpg
BCA Raup Laba Rp43,4 Triliun hingga Kuartal III 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/278/3117249/bca-Z2wq_large.jpg
Jahja Setiaatmadja Borong Saham BBCA Rp2,9 Miliar Jelang RUPS, untuk Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/23/278/3107252/presdir_bca-OFEL_large.jpg
BCA Raup Laba Rp54,8 Triliun di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/278/3096620/presiden-komisaris-bca-djohan-emir-setijoso-mengundurkan-diri-Ufh0ZFqa0Z.jpg
Presiden Komisaris BCA Djohan Emir Setijoso Mengundurkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/19/278/2904486/penyaluran-kredit-bca-tembus-rp766-1-triliun-di-kuartal-iii-2023-tt2Ep0VRwz.jpg
Penyaluran Kredit BCA Tembus Rp766,1 Triliun di Kuartal III-2023
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement