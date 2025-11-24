Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BCA Tebar Dividen Interim Rp6,77 Triliun, Cek Jadwalnya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |20:44 WIB
BCA Tebar Dividen Interim Rp6,77 Triliun, Cek Jadwalnya
BCA Bagi Dividen (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) menetapkan pembagian dividen interim tunai senilai Rp6,77 triliun untuk tahun buku 2025.

Dividen per saham ditetapkan senilai Rp55 per saham. Keputusan tersebut diambil berdasarkan keputusan Direksi yang telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris pada Senin (24/11).

Perseroan menyampaikan bahwa dividen interim akan diberikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada 4 Desember 2025 pukul 16.00 WIB.

Periode perdagangan saham dengan hak dividen (cum dividen) di pasar reguler dan negosiasi berlangsung pada 2 Desember 2025, sedangkan cum dividen di pasar tunai jatuh pada 4 Desember 2025.

Adapun perdagangan saham tanpa hak dividen (ex dividen) di pasar reguler dan negosiasi dimulai 3 Desember 2025, dan di pasar tunai pada 5 Desember 2025.

Pembayaran dividen interim dijadwalkan pada 22 Desember 2025, demikian menurut keterbukaan informasi, Senin (24/11/2025).

Total nilai dividen interim tersebut didasarkan pada data keuangan BBCA per 30 September 2025, antara lain laba bersih Rp43,39 triliun.

 

Halaman:
1 2
