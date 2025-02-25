Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Jahja Setiaatmadja Borong Saham BBCA Rp2,9 Miliar Jelang RUPS, untuk Apa?

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |19:00 WIB
Jahja Setiaatmadja Borong Saham BBCA Rp2,9 Miliar Jelang RUPS, untuk Apa?
RUPS BCA (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Jahja Setiaatmadja menambah kepemilikan saham BBCA sebanyak 337.000 lembar.

1. Borong Saham BBCA

Mengutip keterbukaan informasi BEI, Selasa (25/2/2025), Jahja membeli saham BBCA tepat pada hari ini dengan harga Rp8.900 per saham.

"Tujuan transaksi untuk investasi," tulis Manajemen BBCA di keterbukaan informasi.

2. Jahja Rogoh Uang Rp2,99 Miliar

Dalam pembelian itu, Jahja merogoh kocek sebanyak Rp2,99 miliar. Alhasil, kepemilikan saham Jahja di BBCA menebal.

Tercatat, Jahja menggenggam saham BBCA sebesar 34.187.785 juta lembar atau dengan harga penutupan Rp8.825 nilai ini setara Rp301,7 miliar. Adapun harga saham BBCA terpantau turun 4,34 persen dalam lima hari terakhir.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
