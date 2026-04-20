Pembiayaan Pemerintah Naik, BCA (BBCA) Perkuat Peran Distribusi SUN

JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) memperkuat perannya pada distribusi Surat Utang Negara (SUN). Hal ini seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pendalaman pasar keuangan domestik.

Peran itu terlihat dari kontribusi BCA sebagai dealer utama di pasar perdana dan sekunder, sekaligus mitra distribusi SUN ritel yang memperluas akses masyarakat terhadap instrumen investasi negara.

Wakil Presiden Direktur BCA John Kosasih menyatakan, BCA berkomitmen mendorong partisipasi investor domestik melalui penguatan kanal distribusi dan edukasi pasar.

"Jadi komitmen kami tidak hanya pada kinerja bisnis, tetapi juga memperluas partisipasi investor domestik melalui edukasi dan optimalisasi kanal distribusi,” ujar dia dalam keterangan resmi, Senin (20/4/2026).

Sebagai dealer utama, lanjut dia, BCA berperan aktif dalam penyerapan SUN di pasar perdana serta menjaga likuiditas di pasar sekunder.

Peran ini penting dalam memastikan stabilitas pasar obligasi pemerintah sekaligus mendukung efisiensi pembiayaan APBN.

Di sisi ritel, BCA memanfaatkan digitalisasi untuk memperluas jangkauan investor. Melalui platform myBCA dan KlikBCA, masyarakat dapat mengakses pembelian Surat Berharga Negara (SBN) secara end-to-end, mulai dari pemesanan hingga transaksi.