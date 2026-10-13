Intip Strategi Bisnis untuk Hadapi Ketidakpastian dan Perubahan Dunia Bisnis

JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) atau BCA menggelar Indonesia Knowledge Forum (IKF) XV untuk mempertemukan para pemimpin dan praktisi bisnis dalam membahas strategi menghadapi ketidakpastian, menavigasi perubahan, dan menangkap peluang pertumbuhan.

Direktur BCA Lianawaty Suwono mengatakan, kegiatan ini merupakan wadah yang mengajak peserta untuk senantiasa lebih tangguh menghadapi era yang kian kompleks dan sarat tantangan.

Dia juga berharap acara ini mendorong nasabah memiliki kejelasan (clarity), ketepatan (precision), dan kemampuan mengambil keputusan (decisiveness) dalam menghadapi tantangan ke depannya.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mendorong para peserta untuk memiliki kejelasan dalam memahami perubahan, ketepatan dalam menentukan langkah, serta ketegasan dalam mengambil keputusan. Di tengah perkembangan yang semakin dinamis, kemampuan tersebut menjadi penting untuk membangun ketahanan dan menciptakan peluang baru,” ujar dia lewat keterangan tertulis, Selasa (13/10/2026).

Lianawaty kembali berharap IKF XV dapat memberikan bekal pemikiran dan wawasan yang dapat diterapkan peserta dalam menghadapi perubahan.

Penguatan kapasitas kepemimpinan dan inovasi menjadi bagian dari upaya membangun organisasi yang mampu bertahan dalam situasi penuh tantangan.