Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Strategi Bisnis untuk Hadapi Ketidakpastian dan Perubahan Dunia Bisnis

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 13 Oktober 2026 |08:07 WIB
Intip Strategi Bisnis untuk Hadapi Ketidakpastian dan Perubahan Dunia Bisnis
BCA soal Strategi Bisnis (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) atau BCA menggelar Indonesia Knowledge Forum (IKF) XV untuk mempertemukan para pemimpin dan praktisi bisnis dalam membahas strategi menghadapi ketidakpastian, menavigasi perubahan, dan menangkap peluang pertumbuhan.

Direktur BCA Lianawaty Suwono mengatakan, kegiatan ini merupakan wadah yang mengajak peserta untuk senantiasa lebih tangguh menghadapi era yang kian kompleks dan sarat tantangan. 

Dia juga berharap acara ini mendorong nasabah memiliki kejelasan (clarity), ketepatan (precision), dan kemampuan mengambil keputusan (decisiveness) dalam menghadapi tantangan ke depannya. 

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mendorong para peserta untuk memiliki kejelasan dalam memahami perubahan, ketepatan dalam menentukan langkah, serta ketegasan dalam mengambil keputusan. Di tengah perkembangan yang semakin dinamis, kemampuan tersebut menjadi penting untuk membangun ketahanan dan menciptakan peluang baru,” ujar dia lewat keterangan tertulis, Selasa (13/10/2026).  

Lianawaty kembali berharap IKF XV dapat memberikan bekal pemikiran dan wawasan yang dapat diterapkan peserta dalam menghadapi perubahan. 

Penguatan kapasitas kepemimpinan dan inovasi menjadi bagian dari upaya membangun organisasi yang mampu bertahan dalam situasi penuh tantangan. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/03/320/3245822/asuransi_jiwa-l47O_large.jpg
BCA Bidik Asuransi Jiwa Berdenominasi Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/320/3217720/bca-K6rD_large.jpg
Kredit Tembus Rp994 Triliun, BCA Masuk Daftar World’s Best Bank 2026 Versi Forbes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/320/3216879/bca-Tm8j_large.png
Tak Perlu Tukar Uang, Nasabah BCA Kini Bisa Bayar Pakai QRIS di China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/320/3213625/bca-1Cfu_large.png
Pembiayaan Pemerintah Naik, BCA (BBCA) Perkuat Peran Distribusi SUN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/278/3185644/bca_bagi_dividen-oQZb_large.jpg
BCA Tebar Dividen Interim Rp6,77 Triliun, Cek Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/278/3178046/bca_raup_laba-BQtM_large.jpg
BCA Raup Laba Rp43,4 Triliun hingga Kuartal III 2025 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement