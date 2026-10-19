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BCA Kembali Buyback Saham Periode Oktober 2026

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 19 Oktober 2026 |11:25 WIB
BCA Kembali Buyback Saham Periode Oktober 2026
BCA (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) kembali melancarkan aksi korporasi pembelian kembali (buyback) saham perseroan pada periode 19 hingga 21 Oktober 2026. Langkah ini merupakan kelanjutan dari pelaksanaan program buyback yang sebelumnya telah direalisasikan secara bertahap pada April dan Juni 2026.

Program buyback saham ini dijalankan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 yang telah digelar pada 12 Maret 2026. Dalam keputusan RUPST tersebut, BCA mengalokasikan periode pelaksanaan buyback selama 12 bulan, terhitung sejak 12 Maret 2026 hingga 11 Maret 2027, kecuali diakhiri lebih cepat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Manajemen BCA menyampaikan bahwa langkah ini menjadi sinyal positif terhadap kinerja serta prospek keuangan bank di tengah volatilitas pasar modal.

“Buyback juga menjadi wujud keyakinan BCA atas fundamental bisnis Perseroan, sekaligus untuk mendukung stabilisasi pasar modal Indonesia,” tulis keterangan resmi BCA, Senin (19/10/2026).

BCA memastikan seluruh proses pelaksanaan aksi korporasi ini mengedepankan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) serta patuh terhadap regulasi pasar modal yang berlaku.

 

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