BCA Salurkan Kredit UKM Tembus Rp149,2 Triliun hingga September 2026

JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mencatatkan penyaluran kredit di segmen usaha kecil dan menengah (UKM) sebesar Rp149,2 triliun hingga September 2026.

Nilai tersebut tumbuh 15,4 persen secara tahunan (year-on-year/YoY) dan konsisten berada di atas rata-rata pertumbuhan industri perbankan nasional hingga kuartal III 2026.

Penyaluran kredit UKM tersebut menjadi bagian dari total kredit produktif BCA yang mencapai Rp831 triliun atau meningkat 17,2 persen secara tahunan.

Wakil Presiden Direktur BCA, John Kosasih mengatakan, perseroan terus mendukung pertumbuhan UMKM melalui penyediaan ekosistem perbankan, akses pasar, hingga pendampingan usaha.

Dukungan tersebut salah satunya diwujudkan melalui penyelenggaraan BCA UMKM Fest 2026. Perhelatan yang digelar secara daring pada 1 Agustus hingga 20 September 2026 dan secara luring pada 20-23 Agustus 2026 itu mencatatkan total nilai penjualan Rp33,3 miliar.

Nilai tersebut tumbuh 65,2 persen dibandingkan periode sebelumnya, dengan melibatkan sekitar 1.600 pelaku UMKM.

"Pencapaian pada BCA UMKM Fest 2026 mencerminkan resiliensi dan kreativitas pelaku UMKM beradaptasi dalam menjawab kebutuhan konsumen yang dinamis," kata John dalam keterangan resminya, Selasa (17/11/2026).

Secara terperinci, penjualan melalui kanal online mencapai Rp30,1 miliar atau tumbuh 64,8 persen secara tahunan. Jumlah pengunjung situs BCA UMKM Fest juga meningkat 6,7 persen menjadi 3,2 juta pengunjung.