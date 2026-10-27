BCA Raup Laba Rp45,2 Triliun pada Kuartal III 2026 Ditopang Kredit Produktif

JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) membukukan laba bersih sebesar Rp45,2 triliun pada sembilan bulan pertama tahun 2026. Capaian ini tumbuh 4,2 persen secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp43,4 triliun.

Kinerja keuangan perseroan disokong oleh penyaluran kredit yang tumbuh 12,6 persen YoY menjadi Rp1.063 triliun per September 2026. Ekspansi pembiayaan yang menerapkan prinsip kehati-hatian ini disalurkan ke segmen korporasi, komersial, hingga UKM, yang ditopang oleh kondisi likuiditas dan pendanaan yang solid.

Presiden Direktur BCA, Hendra Lembong mengatakan, perseroan terus berkomitmen mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyaluran pembiayaan ke berbagai sektor strategis.

"Pembiayaan BCA ditopang kredit produktif sebesar Rp831 triliun, tumbuh 17,2 persen YoY. Kredit produktif mencakup pembiayaan korporasi yang naik 20,9 persen YoY hingga Rp528,1 triliun, kredit komersial Rp154,1 triliun atau tumbuh 7,8 persen YoY, dan kredit UKM hingga Rp149,2 triliun atau bertambah 15,4 persen YoY,” ujar Hendra dalam pemaparan kinerja kuartal III 2026 di Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Menurut Hendra, penyaluran pembiayaan juga salah satunya ditopang BCA Expo 2026 dan BCA UMKM Fest 2026 yang melibatkan lebih dari 1.600 pelaku usaha.

"Kami juga telah menggelar BCA Wealth Summit 2026 sebagai forum edukasi finansial bagi nasabah dan masyarakat agar semakin cermat mengelola keuangan," imbuhnya.

Untuk dana murah atau current account savings account (CASA) BCA tercatat naik 10,4 persen YoY mencapai Rp1.103 triliun, sementara total dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 8 persen YoY hingga menyentuh Rp1.301 triliun.