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BCA Raup Laba Bersih Rp29,5 Triliun di Semester I-2026, Kredit Tembus Rp1.000 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |16:39 WIB
BCA Raup Laba Bersih Rp29,5 Triliun di Semester I-2026, Kredit Tembus Rp1.000 Triliun
BCA Raup Laba Bersih Rp29,5 Triliun di Semester I-2026, Kredit Tembus Rp1.000 Triliun (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) atau BCA meraup laba bersih secara konsolidasi beserta entitas anak tercatat sebesar Rp29,5 triliun pada semester I 2026. Laba bersih BCA ini naik 1,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp29 triliun. 

Laba tersebut didorong oleh penyaluran kredit yang untuk pertama kalinya melampaui Rp1.000 triliun. Berdasarkan laporan keuangan perseroan, total kredit yang disalurkan BCA hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp1.036 triliun, atau tumbuh 8 persen secara tahunan (year on year/yoy), dengan kualitas aset yang tetap solid.

Presiden Direktur BCA Hendra Lembong mengatakan, capaian positif ini ditopang oleh tingginya aktivitas bisnis nasabah serta ekspansi kredit produktif ke pelbagai sektor ekonomi.

“Kinerja BCA pada paruh pertama 2026 ditopang berbagai hal, seperti BCA Expoversary 2026 dan penyaluran kredit produktif ke berbagai sektor,” ujarnya dalam paparan kinerja, Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Hendra menambahkan, BCA secara konsisten menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan dengan memperhatikan kecukupan likuiditas serta kondisi ekonomi terkini.

Pertumbuhan kredit BCA terutama disokong oleh segmen produktif yang mencapai Rp802 triliun (naik 11 persen yoy). Pembiayaan segmen korporasi mencatatkan kenaikan 13,6 persen yoy menjadi Rp513,4 triliun, sementara segmen komersial dan Usaha Kecil Menengah (UKM) tumbuh 6,6 persen yoy menjadi Rp288,5 triliun.

Kualitas kredit perseroan tetap terjaga baik, tercermin dari rasio loan at risk (LAR) yang berada di angka 4,9 persen dan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) di level 1,9 persen.

 

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