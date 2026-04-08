Fenomena Langka Saham BBCA di Bawah Rp7.000, Investor Harus Apa?

JAKARTA - Analis pasar modal memproyeksikan saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) akan kembali menguat setelah mengalami penurunan cukup signifikan sejak awal tahun 2026. Saat ini saham BBCA di bawah Rp7.000 dan disebut sebagai fenomena langka.

Saham BBCA mengalami penurunan hingga 19% sejak awal tahun 2026 hingga saat ini (7 April 2026). Pada perdagangan Rabu (8 April), saham BBCA masih tetap di level 7.000. Pelemahan saham BBCA inline dengan IHSG yang melemah hingga 15.79% secara year to date (YTD) hingga 8 April 2026.

Proyeksi penguatan saham BBCA dilatarbelakangi fundamental kuat terutama dari sisi kinerja keuangan yang terus tumbuh berkelanjutan. BBCA mencetak laba bersih sepanjang tahun 2025 sebesar Rp57,5 triliun, meningkat 4,9 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp54,8 triliun.

BBCA saat ini sedang mengalami anomali harga saham yang relatif langka. Di saat laba perusahaan terus mencetak rekor fantastis, harga sahamnya justru terus turun dalam kisaran Rp6.500 per lembar saham (jauh di bawah level psikologis Rp7.000).

Pengamat Pasar Modal Rendy Yefta mengatakan, bagi para investor, fenomena ini menjadi salah satu sinyal beli untuk saham BBCA. Pasalnya, fenomena ini seperti bom waktu capital gain yang tinggal menunggu pemicunya meledak.

Menurutnya, secara historis, pasar selalu menghargai kualitas BBCA dengan valuasi premium. Sebagai penguasa pasar, saham ini biasanya melenggang santai di tingkat rasio Price to Book Value (PBV) normalnya di kisaran 4x hingga 5x. Namun, dipicu kepanikan sesaat di bursa global dan rotasi sektor, BBCA dipaksa turun drastis.

"Ini adalah fenomena undervalued yang sangat langka untuk saham sekelas kasta tertinggi (blue chip super). Mengambil BBCA di harga di bawah Rp7.000 ibarat Anda memungut Mercy di showroom dengan harga Avanza," katanya di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Dia memproyeksikan bahwa saat kepanikan pasar mereda, harga BBCA tidak akan berjalan merangkak, tetapi berlari kencang kembali menuju normalisasi valuasinya di level PBV 4x. Potensi lonjakan keuntungan (capital gain)-nya sangat masif bagi siapa pun yang berani mengambil posisi di bawah.