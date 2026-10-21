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BCA Perpanjang Jadwal Buyback Saham hingga 23 Oktober 2026

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |12:20 WIB
BCA Perpanjang Jadwal Buyback Saham hingga 23 Oktober 2026
PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) memperpanjang masa pelaksanaan program pembelian kembali saham (buyback). (Foto: Okezone.com/IDX)
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JAKARTA – PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) memperpanjang masa pelaksanaan program pembelian kembali saham (buyback) yang semula dijadwalkan berakhir pada 21 Oktober 2026 menjadi 23 Oktober 2026. Aksi korporasi ini berlangsung pada 19–23 Oktober 2026.

“Durasi buyback tersebut telah diperpanjang dari sebelumnya diumumkan hanya dilaksanakan sampai tanggal 21 Oktober 2026,” tulis manajemen BCA dalam keterangan resminya, Rabu (21/10/2026).

Aksi korporasi ini mengacu pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku 2025 yang digelar pada 12 Maret 2026.

Program ini merupakan kelanjutan dari realisasi buyback saham yang dilaksanakan perseroan pada April dan Juni 2026.

Manajemen menyatakan, pembelian kembali saham di pasar sekunder tersebut mencerminkan optimisme perseroan terhadap fundamental bisnis yang solid sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap stabilitas pasar modal nasional di tengah volatilitas.

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