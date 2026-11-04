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PGEO Belum Mau Buyback Saham, Ini Alasannya

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |20:58 WIB
PGEO Belum Mau Buyback Saham, Ini Alasannya
PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) belum berencana melakukan pembelian kembali saham (buyback) di tengah tekanan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) . (Foto: Okezone.com/Freepik)
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JAKARTA – PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) belum berencana melakukan pembelian kembali saham (buyback) di tengah tekanan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam beberapa waktu terakhir. Perseroan masih memprioritaskan peningkatan porsi saham publik atau free float untuk memenuhi ketentuan regulator.

Direktur Keuangan PGEO Fransetya H. Hutabarat mengatakan, terdapat sejumlah pertimbangan yang membuat perseroan belum mengambil langkah buyback. Salah satunya, aksi pembelian kembali saham berpotensi mengurangi porsi free float, sementara PGEO masih harus meningkatkan kepemilikan saham publik.

Saat ini, porsi free float PGEO tercatat sekitar 11,2%. Perseroan menargetkan peningkatan porsi tersebut menjadi 12,5% pada Maret 2027 dan mencapai 15% pada 2028.

"Jadi pertama kita tidak akan melakukan buyback karena itu akan mengurangi free float kita. Kita juga masih perform cukup bagus, dilihat juga shareholding composition juga masih baik," ujarnya dalam acara media briefing laporan keuangan kuartal III 2026 di Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Selain mempertimbangkan porsi free float, PGEO juga mencermati perkembangan komposisi pemegang saham. Fransetya menyebut minat investor asing terhadap saham perseroan masih menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa waktu terakhir.

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