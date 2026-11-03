KSSK Waspadai Tekanan Pasar Keuangan, Rupiah dan Saham Dibayangi Gejolak Global

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga sepanjang kuartal III 2026. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga sepanjang kuartal III 2026. Namun, KSSK mengingatkan adanya peningkatan risiko tekanan pada Oktober 2026 akibat eskalasi konflik geopolitik global dan gejolak di pasar saham domestik.

Menteri Keuangan sekaligus Ketua KSSK, Suahasil Nazara, mengatakan hasil asesmen KSSK menunjukkan ketahanan sektor fiskal, moneter, dan jasa keuangan tetap kuat selama periode Juli hingga September 2026.

“Hasil asesmen KSSK menunjukkan bahwa stabilitas fiskal, moneter, dan sektor keuangan selama triwulan III tetap terjaga baik, didukung oleh koordinasi dan sinergi kebijakan yang erat antarotoritas,” kata Suahasil dalam konferensi pers hasil rapat KSSK di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Menurut Suahasil, ketahanan ekonomi nasional ditopang oleh pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang konsisten serta fungsi intermediasi lembaga keuangan yang berjalan optimal.

Ia menjelaskan, KSSK menggelar rapat berkala pada pekan sebelumnya untuk mengevaluasi kondisi stabilitas sistem keuangan sepanjang kuartal III 2026, yang mencakup periode Juli hingga September.