Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KSSK Waspadai Tekanan Pasar Keuangan, Rupiah dan Saham Dibayangi Gejolak Global

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 03 November 2026 |18:08 WIB
KSSK Waspadai Tekanan Pasar Keuangan, Rupiah dan Saham Dibayangi Gejolak Global
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga sepanjang kuartal III 2026. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga sepanjang kuartal III 2026. Namun, KSSK mengingatkan adanya peningkatan risiko tekanan pada Oktober 2026 akibat eskalasi konflik geopolitik global dan gejolak di pasar saham domestik.

Menteri Keuangan sekaligus Ketua KSSK, Suahasil Nazara, mengatakan hasil asesmen KSSK menunjukkan ketahanan sektor fiskal, moneter, dan jasa keuangan tetap kuat selama periode Juli hingga September 2026.

“Hasil asesmen KSSK menunjukkan bahwa stabilitas fiskal, moneter, dan sektor keuangan selama triwulan III tetap terjaga baik, didukung oleh koordinasi dan sinergi kebijakan yang erat antarotoritas,” kata Suahasil dalam konferensi pers hasil rapat KSSK di Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Menurut Suahasil, ketahanan ekonomi nasional ditopang oleh pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang konsisten serta fungsi intermediasi lembaga keuangan yang berjalan optimal.

Ia menjelaskan, KSSK menggelar rapat berkala pada pekan sebelumnya untuk mengevaluasi kondisi stabilitas sistem keuangan sepanjang kuartal III 2026, yang mencakup periode Juli hingga September.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
IHSG Saham Rupiah Konflik Global KSSK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/278/3251833//ihsg_melemah-GWvn_large.jpg
IHSG Anjlok 3,85 Persen ke Level 4.900 pada Penutupan Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/320/3251827//rupiah_hari_ini-ztWR_large.jpg
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp18.160 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/320/3251824//hasil_kssk-m6Ni_large.jpg
Hasil Rapat Berkala KSSK IV 2026 Mundur, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/278/3251789//ihsg-cbZN_large.jpg
IHSG Sesi I Anjlok 2,6 Persen ke 4.963
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/320/3251742//ihsg-WaqD_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke Level 5.126
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/03/278/3251734//ihsg-hAQy_large.jpg
IHSG Dibayangi Tren Pelemahan, Cek Rekomendasi Saham Pilihan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement