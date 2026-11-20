BCA Catat Kredit UKM Tembus Rp149,2 Triliun, Pacu Sertifikasi Halal

JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mencatat penyaluran per September 2026, kredit UKM mencapai Rp149,2 triliun atau tumbuh 15,4% secara tahunan (YoY), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit UKM pada Juli 2026 yang sebesar 6,9% YoY. Capaian ini juga melampaui pertumbuhan kredit UKM industri perbankan nasional.

Wakil Presiden Direktur BCA John Kosasih menyatakan perseroan mendukung UMKM untuk pengembangan kapasitas usahanya.

Dalam hal ini, sertifikasi halal gratis memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap yang dihasilkan dan berdampak pada peningkatan omzet.

"Kami percaya pelaku UMKM dapat berkembang ketika memperoleh akses pendampingan yang sesuai dengan kebutuhannya. Melalui inisiatif ini, kami berharap semakin banyak pelaku UMKM yang memperoleh akses sertifikasi halal sehingga mampu bertumbuh secara berkelanjutan dan menangkap peluang pasar yang lebih luas,” ujar John Kosasih dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/11/2026).

Tidak hanya memfasilitasi sertifikasi halal, BCA juga mendukung pengembangan kapasitas pelaku UMKM melalui program capacity building.

Pada 2025, program ini diwujudkan melalui pelatihan daring setelah workshop sertifikasi halal, yang terdiri atas 12 modul dengan total waktu pembelajaran 10 jam. Program tersebut mencatat peningkatan pemahaman peserta sebesar 31,2%. Konsistensi dalam mendukung akses sertifikasi halal bagi UMKM, BCA meraih penghargaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

“BCA berkomitmen untuk terus menghadirkan berbagai inisiatif yang dapat menjawab kebutuhan pelaku UMKM, mulai dari sertifikasi halal gratis hingga pengembangan kapasitas usaha. Kami berharap pengetahuan dan akses yang diperoleh melalui program-program kami dapat dimanfaatkan dengan baik. Ke depannya, BCA akan terus mendukung UMKM agar dapat berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia," kata EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn.