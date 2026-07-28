Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Pesan Bos BCA untuk Calon Gubernur BI

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |20:50 WIB
Ini Pesan Bos BCA untuk Calon Gubernur BI
Ini Pesan Bos BCA untuk Calon Gubernur BI (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) atau BCA Hendra Lembong memberi pesan khusus kepada calon Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru agar membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih baik lagi.

"Mengenai pertanyaan Gubernur BI, ya kita tunggu kabar berikutnya. Pesan untuk calon-calonnya, ya tentu selalu semangat untuk membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia supaya lebih baik lagi," ujar Hendra dalam konferensi pers paparan kinerja Semester I-2026 BCA, Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Menurut Hendra, pihaknya masih mencermati perkembangan terkini terkait transisi kepemimpinan di bank sentral tersebut.

Senada dengan itu, EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F Haryn menyampaikan harapannya agar Gubernur BI yang baru dapat menjalin sinergi dalam menggerakkan roda perekonomian.

"Untuk terkait dengan Gubernur Bank Indonesia yang baru, kami berharap tetap memberikan semangat beliau untuk terus bersama-sama menumbuhkan perekonomian nasional, jadi bersama-sama," ujar Hera.

BCA menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh langkah pemerintah dan regulator dalam memperkuat sektor jasa keuangan, sembari konsisten menerapkan prinsip kehati-hatian serta manajemen risiko yang disiplin.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/278/3232810/bca-qgFZ_large.jpg
BCA Raup Laba Bersih Rp29,5 Triliun di Semester I-2026, Kredit Tembus Rp1.000 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/278/3214353/bank_bca-Rdqz_large.jpg
BCA Raup Laba Rp14,7 Triliun di Kuartal I-2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/278/3213248/bbca-XGPS_large.jpg
Direksi Kompak Borong Saham BBCA, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/622/3212230/bca-PcRY_large.jpg
BCA Tutup Rekening Nasabah yang Saldonya Rp0 selama 6 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/278/3211253/bca-U3TY_large.jpg
Fenomena Langka Saham BBCA di Bawah Rp7.000, Investor Harus Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/320/3208892/bos_bca-PA8i_large.jpeg
Pimpinan Baru OJK, Bos BCA Harap Antisipatif Hadapi Tekanan Global
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement