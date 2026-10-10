Pertamina Pasok BBM Safety Car MotoGP Mandalika, Ini Jenisnya

JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga menyediakan bahan bakar minyak (BBM) Pertamax Turbo melalui stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) modular di area Pertamina Mandalika International Circuit untuk memenuhi kebutuhan kendaraan operasional resmi, termasuk Safety Car, selama ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026.

Penyediaan fasilitas tersebut menjadi bagian dari dukungan operasional energi selama penyelenggaraan balapan yang berlangsung di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

VP Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan SPBU modular tersebut secara khusus melayani kendaraan operasional resmi untuk mendukung kelancaran kegiatan balap.

“Selama gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, Pertamina Patra Niaga memastikan ketersediaan energi melalui SPBU modular di dalam area Pertamina Mandalika International Circuit. Fasilitas ini secara khusus melayani kendaraan operasional resmi, termasuk Safety Car, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan aman dan lancar,” kata Kitty, Sabtu (10/10/2026).

Pertamax Turbo yang disediakan memiliki angka oktan atau research octane number (RON) 98. Bahan bakar tersebut digunakan untuk mendukung kebutuhan kendaraan operasional yang memerlukan BBM beroktan tinggi.