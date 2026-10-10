Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MotoGP Mandalika Buka Peluang UMKM Jangkau Pasar Internasional

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 10 Oktober 2026 |13:09 WIB
MotoGP Mandalika Buka Peluang UMKM Jangkau Pasar Internasional
Gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pada 9–11 Oktober di Sirkuit Internasional Mandalika membuka peluang bagi pelaku usaha lokal. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA – Gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pada 9–11 Oktober di Sirkuit Internasional Mandalika membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk menjangkau pengunjung dari berbagai daerah dan mancanegara.

Dalam ajang tersebut, UMKM dihadirkan di kawasan sirkuit. Bazar ini menjadi salah satu ruang bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk mereka kepada pengunjung selama gelaran balap berlangsung.

Selain bazar UMKM, sejumlah fasilitas lain tersedia di kawasan sirkuit, antara lain Booth MyPertamina, Bright Store, dan area penjualan merchandise resmi Pertamina Grand Prix of Indonesia.

Meski membuka peluang untuk memperluas jangkauan pasar, dampak penyelenggaraan ajang balap terhadap penjualan dan pendapatan UMKM lokal belum dapat dipastikan tanpa data transaksi atau perbandingan penjualan sebelum dan selama acara.

Di sisi lain, pengunjung yang datang ke Lombok untuk menyaksikan balapan juga dapat mengakses informasi mengenai destinasi wisata dan kuliner melalui MyPertamina Your Journey Partner. Panduan perjalanan tersebut mencakup sejumlah kawasan, mulai dari Mataram, Senggigi, Bandara Internasional Lombok, hingga Kuta Mandalika dan area sirkuit.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/09/320/3247013//umkm_ri-s47U_large.jpg
Ini Tips untuk UMKM Raup Untung Besar dari Penjualan Online 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/09/320/3247006//wamen_umkm-XTPB_large.jpeg
Wamen UMKM Ungkap Lintas Sektor Jadi Kunci Cetak Wirausaha Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/09/11/3246938//pertamina_dorong_homestay_lokal_naik_kelas-c1rO_large.jpeg
Dukung Pariwisata, Pertamina Dorong Homestay Lokal Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/320/3246805//mendag-wEyR_large.jpg
Mendag Minta UMKM Tak Lagi Pakai Brand Asing untuk Gaet Konsumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/320/3246794//motogp-43z0_large.jpg
MotoGP Mandalika 2026 Diproyeksi Sumbang Ekonomi Rp5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/320/3246792//pertamina-of3Z_large.jpg
Jelang MotoGP Mandalika, Distribusi BBM Lombok Bersiap Hadapi Lonjakan Mobilitas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement