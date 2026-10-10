MotoGP Mandalika Buka Peluang UMKM Jangkau Pasar Internasional

Gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pada 9–11 Oktober di Sirkuit Internasional Mandalika membuka peluang bagi pelaku usaha lokal. (Foto: Okezone.com/Pertamina)

JAKARTA – Gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pada 9–11 Oktober di Sirkuit Internasional Mandalika membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk menjangkau pengunjung dari berbagai daerah dan mancanegara.

Dalam ajang tersebut, UMKM dihadirkan di kawasan sirkuit. Bazar ini menjadi salah satu ruang bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk mereka kepada pengunjung selama gelaran balap berlangsung.

Selain bazar UMKM, sejumlah fasilitas lain tersedia di kawasan sirkuit, antara lain Booth MyPertamina, Bright Store, dan area penjualan merchandise resmi Pertamina Grand Prix of Indonesia.

Meski membuka peluang untuk memperluas jangkauan pasar, dampak penyelenggaraan ajang balap terhadap penjualan dan pendapatan UMKM lokal belum dapat dipastikan tanpa data transaksi atau perbandingan penjualan sebelum dan selama acara.

Di sisi lain, pengunjung yang datang ke Lombok untuk menyaksikan balapan juga dapat mengakses informasi mengenai destinasi wisata dan kuliner melalui MyPertamina Your Journey Partner. Panduan perjalanan tersebut mencakup sejumlah kawasan, mulai dari Mataram, Senggigi, Bandara Internasional Lombok, hingga Kuta Mandalika dan area sirkuit.