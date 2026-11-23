Biaya Logistik Jadi Tantangan UMKM, Pemerintah dan Swasta Dorong Insentif Ongkir

Biaya logistik masih menjadi salah satu tantangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Biaya logistik masih menjadi salah satu tantangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperluas jangkauan pemasaran produk. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah bersama sektor swasta mendorong pemberian insentif ongkos kirim guna membantu menekan biaya distribusi, termasuk melalui program potongan tarif pengiriman sebesar 30 persen bagi UMKM yang digelar J&T Express bersama Kementerian UMKM dan pemerintah daerah.

Manager Public Affairs J&T Express, Adriansyah Halim, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari kerja sama perusahaan dengan pemerintah untuk mendukung pengembangan UMKM melalui layanan logistik.

Menurutnya, pelaku UMKM memiliki peran dalam kegiatan bisnis perusahaan sehingga perlu mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas jangkauan pemasaran.

“UMKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan bisnis kami. Oleh karena itu, kami melihat mereka bukan sekadar pengguna layanan pengiriman, melainkan salah satu mitra strategis yang ingin terus kami dukung perkembangannya," ujarnya, Senin (23/11/2026).

Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Pemasaran dan Digitalisasi Usaha Mikro Kementerian UMKM, Ari Anindya Hartika, mengatakan kolaborasi pemerintah dan sektor swasta diperlukan untuk memperluas kesempatan UMKM daerah dalam mengembangkan usaha.