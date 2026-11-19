KAI Logistik Catat Angkutan Perikanan Tembus 41 Ribu Ton, Tumbuh 41 Persen

JAKARTA - KAI Logistik mencatat volume angkutan hasil laut dan perikanan tercatat mencapai sekitar 41 ribu ton, meningkat 41% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 29 ribu ton.

Peningkatan tersebut mencerminkan pertumbuhan kebutuhan layanan logistik untuk mendukung distribusi komoditas perikanan. Bahkan, hingga pertengahan November 2026, total volume angkutan hasil laut dan perikanan KAI Logistik telah melampaui 43 ribu ton. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan total volume sepanjang 2025 yang tercatat sekitar 38 ribu ton. Pertumbuhan tersebut menjadi salah satu gambaran kontribusi KAI Logistik dalam mendukung kelancaran rantai pasok komoditas perikanan melalui layanan angkutan yang terintegrasi.

Direktur Pengembangan Usaha KAI Logistik, Aniek Dwi Deviyanti, menyampaikan bahwa kelancaran distribusi menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga ketersediaan komoditas pangan, termasuk hasil laut dan perikanan.

“Peningkatan volume angkutan ini menunjukkan bahwa layanan logistik memiliki peran penting dalam mendukung distribusi komoditas perikanan. KAI Logistik berupaya menghadirkan alternatif layanan angkutan yang efisien dan andal agar hasil laut dan perikanan dapat terdistribusi dengan baik, sehingga mendukung ketersediaan sumber protein hewani bagi masyarakat,” ungkap Aniek dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/11/2026).

Dukungan terhadap distribusi komoditas perikanan juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan pemenuhan kebutuhan protein nasional. Berdasarkan pemantauan Badan Pangan Nasional (Bapanas), rata-rata konsumsi protein masyarakat Indonesia telah melampaui Angka Kecukupan Protein (AKP), yakni sebesar 57 gram per kapita per hari. Meski demikian, peningkatan konsumsi protein hewani masih menjadi perhatian, mengingat konsumsi protein nasional masih didominasi oleh protein nabati. Dalam hal ini, ikan menjadi salah satu sumber protein hewani utama bagi masyarakat Indonesia.