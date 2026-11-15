KAI Uji Coba KRL 12 Kereta di Jalur Rangkasbitung, Ini Jadwal Perjalanannya

Pengoperasian rangkaian Commuter Line dengan 12 kereta (SF12) untuk melayani pengguna di lintas Rangkasbitung. (Foto: Okezone.com/KCI)

JAKARTA – KAI Commuter menguji coba pengoperasian rangkaian Commuter Line dengan 12 kereta (SF12) untuk melayani pengguna di lintas Rangkasbitung pada 14–15 November 2026. Dalam uji coba terbatas tersebut, rangkaian SF12 melayani enam perjalanan pulang-pergi (PP) pada relasi Tanah Abang–Parung Panjang.

Direktur Utama KAI Commuter Purnomo Sidi mengatakan, uji coba pelayanan SF12 sementara dilakukan pada akhir pekan dengan jadwal perjalanan mulai siang hingga malam hari.

"Akhir pekan ini KAI Commuter akan melakukan uji coba layanan tersebut sebanyak enam perjalanan pada lintas Tanah Abang–Parung Panjang PP," kata Purnomo, Sabtu (14/11/2026).

Uji coba dimulai melalui perjalanan Commuter Line nomor 1733 relasi Parung Panjang–Tanah Abang yang berangkat pukul 14.45 WIB. Sementara itu, perjalanan terakhir menggunakan Commuter Line nomor 1788 relasi Tanah Abang–Parung Panjang dengan jadwal keberangkatan pukul 20.39 WIB.

Berikut jadwal enam perjalanan Commuter Line SF12 selama uji coba pada 14–15 November 2026: