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86 KRL Eks Jepang Bakal Dipensiunkan Secara Bertahap

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 12 November 2026 |06:00 WIB
86 KRL Eks Jepang Bakal Dipensiunkan Secara Bertahap
KRL (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) berencana mempensiunkan setidaknya 86 trainset dalam beberapa tahun mendatang. Pasalnya armada tersebut sudah memasuki usia teknis, sehingga mengganggu aspek keselamatan.

Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin menyatakan setidaknya ada dua cara agar layanan kepada penumpang tetap optimal dengan mempensiunkan armada tersebut. Pertama pengadaan armada baru yang dilakukan lewat impor maupun produk INKA, serta peningkatan jaringan atau kelistrikan.

"Kalau mau tahu, kami ini punya 86 kereta jepang yang harus dipensiunkan dalam beberapa waktu kedepan," kata Bobby dalam konferensi pers di Jakarta.

Bahkan dikatakan Bobby, dalam kurun waktu 10 tahun mendatang total trainset yang perlu dipensiunkan setidaknya ada 128 trainset. Jika tidak dipensiunkan, kondisi ini dikhawatirkan bakal mengoreksi aspek keselamatan yang selama ini menjadi pondasi utama dalam penyelenggaraan sistem transportasi umum.

"Tadi ada 86 trainset ex Jepang itu akan kita pensiunkan karena masalah safety juga nanti. Inilah yang kita optimalkan dari produksi INKA," katanya.

Menurut Bobby, pembenahan layanan KRL Jabodetabek tidak cukup hanya dengan menambah jumlah rangkaian kereta. KAI juga harus meningkatkan kapasitas infrastruktur, terutama sistem kelistrikan dan persinyalan. Sebagai tahap awal, KAI berencana menambah empat gardu listrik di lintas Green Line. Pengerjaan tersebut dijadwalkan dimulai pada November 2026 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar enam hingga tujuh bulan.

 

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