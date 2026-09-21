Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KRL Bogor Tambah 4 Perjalanan Mulai Hari Ini

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |12:06 WIB
KRL Bogor Tambah 4 Perjalanan Mulai Hari Ini
KRL (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - KAI Commuter kembali menambah empat perjalanan Commuter Line Bogor mulai Senin (21/9/2026). Penambahan ini dilakukan setelah satu rangkaian KRL, yakni CLI 225, selesai menjalani perawatan menyeluruh.

Dengan tambahan tersebut, jumlah perjalanan Commuter Line Jabodetabek kembali menjadi 1.065 perjalanan per hari, dari sebelumnya 1.061 perjalanan sejak 10 September 2026.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda mengatakan, tambahan empat perjalanan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan ketersediaan kapasitas angkut pengguna di lintas Bogor.

"Mulai Senin ini KAI Commuter kembali menambah 4 perjalanan untuk mendukung kebutuhan dan ketersediaan kapasitas angkut di lintas Bogor menjadi 392 perjalanan yang sebelumnya dilakukan penyesuaian," ujar Karina dalam keterangannya, Senin (21/9/2026).

Menurut dia, penambahan perjalanan tersebut diharapkan memberikan ruang bagi pengguna untuk menyesuaikan kembali waktu perjalanannya. Hal ini terutama pada Senin yang menjadi salah satu hari dengan volume pengguna Commuter Line tertinggi.

Adapun hingga pukul 08.00 WIB, tercatat 184.929 pengguna telah naik Commuter Line di seluruh lintas Jabodetabek. Kondisi di sejumlah stasiun juga terpantau lancar dan kondusif.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/320/3241177/krl-Ku8m_large.jpg
KRL Bogor Ditambah hingga 13 Perjalanan Mulai Hari Ini, Total KRL Jabodetabek Jadi 1.061 Perjalanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/320/3207217/krl-QKJE_large.jpg
KRL Operasikan 1.065 Perjalanan per Hari pada Mudik Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/320/3207205/penumpang_krl-UV5u_large.jpg
Pengguna KRL Turun 29% Jelang Lebaran 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/320/3195800/krl_surabaya_pasuruan-so6P_large.jpg
KRL Surabaya-Pasuruan Bakal Diperpanjang ke Probolinggo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181714/prabowo_subianto-WTSF_large.jpg
4 Fakta Prabowo Naik KRL, Rp5 Triliun Langsung Cair demi Tambah 30 Kereta Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173221/stasiun_krl_karet-oj9w_large.jpg
Stasiun KRL Karet dan BNI City Bakal Digabung
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement