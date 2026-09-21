KRL Bogor Tambah 4 Perjalanan Mulai Hari Ini

JAKARTA - KAI Commuter kembali menambah empat perjalanan Commuter Line Bogor mulai Senin (21/9/2026). Penambahan ini dilakukan setelah satu rangkaian KRL, yakni CLI 225, selesai menjalani perawatan menyeluruh.

Dengan tambahan tersebut, jumlah perjalanan Commuter Line Jabodetabek kembali menjadi 1.065 perjalanan per hari, dari sebelumnya 1.061 perjalanan sejak 10 September 2026.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda mengatakan, tambahan empat perjalanan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan ketersediaan kapasitas angkut pengguna di lintas Bogor.

"Mulai Senin ini KAI Commuter kembali menambah 4 perjalanan untuk mendukung kebutuhan dan ketersediaan kapasitas angkut di lintas Bogor menjadi 392 perjalanan yang sebelumnya dilakukan penyesuaian," ujar Karina dalam keterangannya, Senin (21/9/2026).

Menurut dia, penambahan perjalanan tersebut diharapkan memberikan ruang bagi pengguna untuk menyesuaikan kembali waktu perjalanannya. Hal ini terutama pada Senin yang menjadi salah satu hari dengan volume pengguna Commuter Line tertinggi.

Adapun hingga pukul 08.00 WIB, tercatat 184.929 pengguna telah naik Commuter Line di seluruh lintas Jabodetabek. Kondisi di sejumlah stasiun juga terpantau lancar dan kondusif.