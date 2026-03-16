KRL Operasikan 1.065 Perjalanan per Hari pada Mudik Lebaran 2026

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 16 Maret 2026 |14:01 WIB
KRL Operasikan 1.065 Perjalanan per Hari pada Mudik Lebaran 2026
JAKARTA - PT Kereta Commuter Indonesia (KCI/KAI Commuter) mengoperasikan sebanyak 1.065 perjalanan Commuter Line Jabodetabek dan sebanyak 70 perjalanan Commuter Line Bandara Soetta memasuki masa Angkutan Lebaran 2026.

VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda mengatakan, khusus layanan Commuter Line Merak pada periode 13 Maret hingga 20 Maret 2026 hanya melayani perjalanan sampai Stasiun Cilegon. Penumpang yang hendak melanjutkan perjalanan ke Stasiun Krenceng maupun Stasiun Merak akan mendapatkan layanan angkutan lanjutan dari Stasiun Cilegon.

“Bagi pengguna Commuter Line Merak yang akan menuju Stasiun Krenceng dan Stasiun Merak, akan disediakan angkutan lanjutan dari Stasiun Cilegon,” ungkap Karina dalam pernyataan resminya pada Senin (16/3/2026).

Ia menambahkan, telah terjadi penurunan sekitar 29 persen dibanding pekan sebelumnya. Menurut Karina, ini terjadi lantaran hari ini merupakan hari pertama kebijakan Pemerintah terkait Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja sektor swasta.

“Hingga pukul 10.00 WIB tercatat sebanyak 323.455 pengguna yang naik Commuter Line. Hal ini sedikit banyak terpengaruh karena kebijakan WFA jelang libur Idul Fitri,” ungkapnya.

Karina mencatat, pengguna yang naik Commuter Line Jabodetabek di Stasiun Bogor mencatat sebanyak 22 ribu lebih pengguna, Stasiun Citayam sebanyak 18.385 orang, Stasiun Bekasi 18.143 orang dan di Stasiun Tangerang 10.175 orang, serta Stasiun Sudimara sebanyak 10.282 orang.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/320/3207205/penumpang_krl-UV5u_large.jpg
Pengguna KRL Turun 29% Jelang Lebaran 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/320/3195800/krl_surabaya_pasuruan-so6P_large.jpg
KRL Surabaya-Pasuruan Bakal Diperpanjang ke Probolinggo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181714/prabowo_subianto-WTSF_large.jpg
4 Fakta Prabowo Naik KRL, Rp5 Triliun Langsung Cair demi Tambah 30 Kereta Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173221/stasiun_krl_karet-oj9w_large.jpg
Stasiun KRL Karet dan BNI City Bakal Digabung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/320/3154817/krl-4fg6_large.jpg
KAI Berhasil Tangkap Pelaku Pelemparan Batu ke KRL, Terancam 15 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/320/3154816/krl_bsd-IFMR_large.jpg
Stasiun KRL di BSD Bakal Beroperasi pada Juli 2025
