KRL Surabaya-Pasuruan Bakal Diperpanjang ke Probolinggo

SURABAYA - Perkembangan perkeretaapian terus menunjukkan peningkatan baik sarana ataupun prasarananya. Peningkatan ini tidak lepas dari peran pemerintah dalam mendukung KAI Grup sebagai transportasi publik berbasis rel untuk mobilisasi masyarakat dari area aglomerasi.

VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda menyampaikan, sejak mengoperasikan perjalanan Commuter Line di Jawa Timur dan sekitarnya pada tahun 2022, KAI Commuter akan terus mendukung pengembangan layanan perkeretaapian di Wilayah Surabaya dan sekitarnya.

“Dengan adanya penambahan lintas layanan ini diharapkan dapat mendorong perekonomian masyarakat di wilayah Jawa Timur,” ujar Karina dalam keterangan tertulisnya, Jumat (16/1/2026).

Terlebih saat ini rata-rata volume pengguna Commuter Line Supas sebanyak 4.417 orang perhari dan 130 -140 ribu orang perbulan. Perpanjangan Commuter Line Supas menuju Kota Probolinggo diharapkan akan mendongkrak okupansi layanan kereta ini.

Untuk pengembangan layanan ini, KAI Commuter sedang melakukan pembahasan secara intensif dengan pihak-pihak terkait mengenai rencana pemanjangan lintas pelayanan Commuter Line menuju Probolinggo. Langkah strategis ini juga diambil Pemerintah dan KAI Commuter untuk meningkatkan jangkauan layanan KA Lokal PSO (¬Public Service Obligation) yang saat ini perjalanannya berakhir di Stasiun Pasuruan.