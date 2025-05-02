Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KRL Diperpanjang ke Stasiun Merak, Kereta Baru Didatangkan Rp3,8 Triliun

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 02 Mei 2025 |21:14 WIB
KRL Diperpanjang ke Stasiun Merak, Kereta Baru Didatangkan Rp3,8 Triliun
Rute KRL hingga Merak (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan memastikan rangkaian KRL yang saat ini tengah dipesan PT Kereta Api Indonesia (KAI) siap untuk mendukung perpanjangan jalur KRL hingga stasiun Merak.

1. KRL Impor Telah Datang

Dirjen Perkeretaapian, Risal Wasal mengatakan jika seluruh KRL yang saat ini tengah dipesan lewat proses pengadaan dari PT INKA ataupun lewat impor telah datang, maka dari sisi sarana telah siap untuk perluasan jalur KRL ke arah Banten.

"Nanti kalau sudah datang semua (KRL) yang dipesan, insyaallah cukup (mendukung perluasan jalur KRL)," ujarnya saat dihubungi MNC Portal, Jumat (2/5/2025).

2. Investasi Capai Rp3,83 Triliun

Adapun saat ini, PT KAI tengah melakukan pengadaan trainset KRL baik dari PT INKA ataupun lewat impor dari China. Terdiri dari pengadaan 16 rangkaian sarana KRL baru oleh PT INKA dengan total investasi hampir sebesar Rp3,83 triliun.

Pengadaan 19 rangkaian KRL Retrofit oleh PT INKA dengan total investasi lebih dari Rp2,23 triliun. Pengadaan tiga rangkaian KRL Baru Impor oleh CRRC Sifang, China dengan total investasi sekitar Rp783 miliar.

 

Halaman:
1 2
