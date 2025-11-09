4 Fakta Prabowo Naik KRL, Rp5 Triliun Langsung Cair demi Tambah 30 Kereta Baru

4 Fakta Prabowo Naik KRL, Rp5 Triliun Langsung Cair demi Tambah 30 Kereta Baru (Foto: BPMI Setpres)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto naik KRL Jabodetabek pada Selasa 4 November 2025. Prabowo naik KRL dari Stasiun Manggarai ke Stasiun Tanah Abang untuk meresmikan revitalisasi Stasiun Tanah Abang senilai Rp338 miliar.

Prabowo mengaku terkesan naik KRL. Prabowo mengatakan dia sangat menyukai kereta api.

"Baru saja saya naik kereta api dari Manggarai, saya sangat terkesan. Karena waktu saya muda memang saya naik kereta api terus. Saya ini orang yang paling suka dengan kereta api," kata Prabowo di Stasiun Tanah Abang.

Selain itu, Prabowo menginstruksikan penambahan rangkaian KRL Jabodetabek dan menyetujui alokasi anggaran hingga Rp5 triliun.

Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta Prabowo naik KRL hingga anggaran Rp5 triliun untuk tambah gerbong KRL, Jakarta, Minggu (9/11/2025).

1. Prabowo Naik KRL

Prabowo naik KRL pada Selasa 4 November dari Stasiun Manggarai. Prabowo tiba di Stasiun Manggarai sekitar pukul 10.50 WIB. Dengan mengenakan pakaian safari, kacamata hitam, serta topi biru, kedatangan Prabowo didampingi Direktur Utama KAI Bobby Rosyidin.

Selain itu, ada juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhy, Kepala Bakom RI Angga Raka Prabowo, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Prabowo menyempatkan diri menyapa dan mengobrol dengan sejumlah warga di stasiun Manggarai

"Mau ke mana kamu?" tanya Prabowo kepada salah satu penumpang.

2. Prabowo Puji Layanan Kereta di Indonesia

Presiden Prabowo memberikan pujian soal pelayanan kereta api Indonesia setelah menjajal langsung KRL Commuter Line dari Stasiun Manggarai-Stasiun Tanah Abang. Prabowo menegaskan, kereta yang ada di Indonesia tidak kalah dengan kereta yang ada di luar negeri.

“Saya tadi coba, bersih, nyaman, AC. Saya sering di luar negeri, tetapi kereta api kita ini tidak kalah dengan kereta api di mana pun,” kata Prabowo di Stasiun Tanah Abang, Selasa (4/11/2025).

Prabowo mengajak seluruh masyarakat mengapresiasi apa yang baik di Indonesia. Menurutnya, di Indonesia banyak hal-hal yang perlu dikagumi.

“Jadi kita ini sebagai bangsa ya cobalah. Kalau anak bangsa berbuat yang baik, yang hebat, yang dikagumi bangsa lain, ya mbok ya kita juga hormati dan kita hargai gitu lho. Ya. Rendah hati boleh, jangan rendah diri. Ini luar biasa ini,” ujar dia.

Menurut Prabowo, kereta api dan semua transportasi massal lainnya merupakan bagian kehidupan masyarakat yang sangat vital dan strategis. Dia mengatakan setiap tahun sebanyak 486 juta warga naik kereta api. "Kereta api Indonesia dengan semua sistemnya dilaporkan pada saya, mengangkut penumpang satu tahun 486 juta penumpang naik sistem kereta api kita," ujar Prabowo.

Dia mengungkapkan pemerintah yang dipimpinnya akan fokus menangani sistem kereta api. "Memang sistem kereta api kita ini akan menjadi fokus perhatian dari program pemerintah yang saya pimpin," ujar Prabowo.