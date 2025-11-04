Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Alokasikan Rp5 Triliun untuk Tambah Gerbong KRL

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |16:52 WIB
Prabowo Alokasikan Rp5 Triliun untuk Tambah Gerbong KRL
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penambahan rangkaian KRL Jabodetabek. Prabowo menyetujui alokasi anggaran hingga Rp 5 triliun.

Instruksi itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jl Jati Baru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025). Prabowo menyebut KRL sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Kalau orang kaya dia bisa naik pesawat, dia bisa naik mobil. Tapi rakyat sebagian besar akan merasa manfaat daripada kereta api. Untuk itu kereta api kita harus saya kasih petunjuk, akan kita perluas, akan kita perbesar," ujar Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo mengatakan Dirut PT KAI Bobby Rasyidin telah menyatakan KRL membutuhkan tambahan rangkaian. Prabowo menyetujui penambahan rangkaian KRL Jabodetabek.

Adapun total kebutuhan untuk menambah 30 rangkaian KRL disebut mencapai Rp4,8 triliun. Prabowo menyatakan siap mengalokasikan Rp5triliun untuk pengadaan 30 rangkaian baru KRL.

 

