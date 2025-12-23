Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Akan Reaktivasi Rel Kereta Api di Indonesia hingga 12 Ribu Km

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 23 Desember 2025 |16:20 WIB
Prabowo Akan Reaktivasi Rel Kereta Api di Indonesia hingga 12 Ribu Km
Rel Kereta Api (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto reaktivasi jalur rel kereta api akan menjadi program selama masa pemerintahanya.

AHY mengatakan, saat ini KAI memiliki panjang rel yang tersebar di seluruh Indonesia kurang lebih 7 ribu Km. Melalui reaktivasi jalur KA tersebut ditargetkan jaringan rel Kereta Api akan mencapai 12 ribu KM dalam beberapa tahun kedepan.

"Kami juga sepakat bahwa ke depan kita ingin terus melakukan pengembangan, termasuk reaktivasi rel kereta, di seluruh indonesia. Hari ini KAI kurang lebih ini beroperasi di atas 7 ribuan km rel kereta. Sesuai arahan Pak Prabowo, kita ingin reaktivasi rel kereta hingga 12 ribu km di seluruh Indonesia," kata AHY dalam konferensi pers di Gambir, Jakarta, Selasa (23/12/2025).

AHY mengatakan, reaktivasi jalur KA ini diharapkan mampu untuk meningkatkan mobilitas masyarakat, barang, dan jasa di seluruh Indonesia. Moda transportasi Kereta Api sendiri dinilai efektif untuk mengurangi beban di jalan dalam mengangkut logistik.

"Kereta barang juga juga menjadi salah satu prioritas karena biaya transportasi logistik sangat tergantung pada rel dan kereta barang. Terutama untuk mengurangi beban di jalan raya, kita perlu memperkuat sistem transportasi kereta," sambungnya.

 

Telusuri berita finance lainnya
