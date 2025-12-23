Tinjau Stasiun Gambir Jelang Libur Nataru, Ini Pesan AHY

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan peninjauan langsung pelaksanaan Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 di Stasiun Gambir, Selasa (23/12/2025).

AHY menyapa langsung para penumpang di Stasiun Gambir sekaligus memberangkatkan Kereta Api Cakrabuana relasi Gambir–Cirebon–Purwokerto (PP). Aktivitas ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan layanan transportasi publik berjalan aman, lancar, dan nyaman di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat selama periode libur akhir tahun.

"Kami ingin memastikan secara langsung bahwa transportasi multimoda baik darat, laut, udara, termasuk kereta api berjalan optimal dan benar-benar siap melayani masyarakat selama masa Natal dan Tahun Baru," ujar AHY dalam pidatonya.

AHY menjelaskan, peninjauan lapangan di Stasiun Gambir difokuskan pada kesiapan operasional, pengelolaan arus penumpang, serta koordinasi teknis antara pemerintah dan operator transportasi. Ia menegaskan bahwa keselamatan penumpang menjadi prioritas utama, diikuti ketepatan waktu perjalanan dan kenyamanan layanan.

Dalam kesempatan tersebut, AHY juga mengapresiasi langkah KAI yang menghadirkan program diskon tarif hingga 30 persen selama periode Nataru dengan kuota sekitar 1,5 juta pelanggan. Kebijakan ini dinilai membantu masyarakat dalam merencanakan perjalanan liburan dengan lebih terjangkau.

Berdasarkan laporan KAI, frekuensi perjalanan kereta api selama Nataru 2025/2026 meningkat sekitar 8,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dengan penambahan kapasitas tempat duduk sekitar 3 persen atau setara 3,5 juta kursi.