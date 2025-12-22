Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

AHY Tinjau Kesiapan Layanan Pelindo di Terminal Penumpang Tanjung Priok Jelang Libur Nataru

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |17:43 WIB
AHY Tinjau Kesiapan Layanan Pelindo di Terminal Penumpang Tanjung Priok Jelang Libur Nataru
Menko AHY (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA  - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meninjau langsung kenyamanan infrastruktur di Terminal Penumpang Nusantara Pura Pelindo, Tanjung Priok pada Senin (22/12/2025). 

Pemerintah memastikan kesiapan sektor transportasi nasional dalam menghadapi arus Natal dan Tahun Baru (Nataru) melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan BUMN. 

AHY menyampaikan bahwa lonjakan mobilitas masyarakat pada masa Nataru telah diprediksi sejak awal, sehingga mitigasi risiko, termasuk antisipasi kondisi cuaca, menjadi perhatian serius pemerintah. 

Koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus diperkuat guna memastikan kesiapan seluruh simpul transportasi hingga Januari mendatang.

“Setiap tahun kita menghadapi peningkatan perjalanan masyarakat. Karena itu, kewaspadaan terhadap cuaca dan kesiapan infrastruktur menjadi kunci. Pemerintah juga menghadirkan kebijakan untuk meringankan biaya perjalanan agar masyarakat dapat bepergian dengan aman, nyaman, dan terjangkau,” ujar AHY.

AHY menambahkan, kelancaran transportasi selama Nataru tidak hanya berdampak pada mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah. Aktivitas perjalanan diyakini akan mendorong perputaran ekonomi riil, termasuk bagi pelaku UMKM di berbagai wilayah.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190863/menhub_dudy_soal_libur_nataru-3Sil_large.jpg
Penumpang Kereta Api Diprediksi Tembus 3,94 Juta Orang pada Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/320/3190310/garuda_indonesia-ZXtn_large.jpg
InJourney Airports Terima Permintaan 558 Penerbangan Tambahan pada Libur Nataru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3188967/diskon_tarif_jalan_tol-nVfc_large.jpg
Menteri PU Pastikan Diskon Tarif dan Gratiskan Beberapa Ruas Tol pada Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188196/menhub_dudy-HLji_large.jpg
Menhub Prediksi Puncak Arus Mudik Libur Nataru pada 24 Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185195/ramp_check_bus-rkqi_large.jpg
Ramp Check Bus Terus Dilakukan Jelang Nataru 2026, Menhub: Sesuai Arahan Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/320/3183974/libur_nataru-AMIJ_large.jpg
6 Fakta Persiapan Nataru, Ramp Check Bus, Diskon Tiket Pesawat hingga Antisipasi Cuaca Buruk
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement