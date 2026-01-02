Menhub Pastikan Kesiapan Arus Balik Libur Nataru

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meminta seluruh stakeholder perkeretaapian bersiap menghadapi arus balik Nataru serta terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini disampaikan usai mengecek arus penumpang Nataru di Stasiun Yogyakarta

“Kita cukup berbahagia karena ada peningkatan traffic dan penumpang di Yogyakarta. Namun saya ingin juga melihat harus ada peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya pada saat arus balik Nataru ini,” ujarnya dikutip, Jumat (2/1/2026).

Berdasarkan data PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) Daerah Operasi 6 Yogyakarta, diketahui jumlah penumpang pada masa Natal 2025 dan tahun baru 2026 mengalami peningkatan.

Data kumulatif hingga 1 Januari 2026 menyatakan, total penumpang Daop 6 Yogyakarta berjumlah 931.806 penumpang.

Angka tersebut naik 10% dibanding periode yang sama pada tahun lalu yang berjumlah 844.959. Karenanya, Menhub Dudy meminta peningkatan jumlah penumpang tersebut diiringi dengan peningkatan pelayanan.

Lebih lanjut, peningkatan layanan yang dimaksud antara lain penambahan fasilitas penunjang seperti pendingin ruangan di ruang tunggu dan penambahan petugas keamanan untuk memastikan keselamatan penumpang, terutama penumpang anak dari ramainya jalur kereta.