Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menhub Pastikan Kesiapan Arus Balik Libur Nataru

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |07:56 WIB
Menhub Pastikan Kesiapan Arus Balik Libur Nataru
Menhub soal Arus Balik Nataru (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meminta seluruh stakeholder perkeretaapian bersiap menghadapi arus balik Nataru serta terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini disampaikan usai mengecek arus penumpang Nataru di Stasiun Yogyakarta

“Kita cukup berbahagia karena ada peningkatan traffic dan penumpang di Yogyakarta. Namun saya ingin juga melihat harus ada peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya pada saat arus balik Nataru ini,” ujarnya dikutip, Jumat (2/1/2026).

Berdasarkan data PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) Daerah Operasi 6 Yogyakarta, diketahui jumlah penumpang pada masa Natal 2025 dan tahun baru 2026 mengalami peningkatan. 

Data kumulatif hingga 1 Januari 2026 menyatakan, total penumpang Daop 6 Yogyakarta berjumlah 931.806 penumpang. 

Angka tersebut naik 10% dibanding periode yang sama pada tahun lalu yang berjumlah 844.959. Karenanya, Menhub Dudy meminta peningkatan jumlah penumpang tersebut diiringi dengan peningkatan pelayanan.

Lebih lanjut, peningkatan layanan yang dimaksud antara lain penambahan fasilitas penunjang seperti pendingin ruangan di ruang tunggu dan penambahan petugas keamanan untuk memastikan keselamatan penumpang, terutama penumpang anak dari ramainya jalur kereta. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192245/libur_nataru-ACos_large.jpg
Kemenhub Sebut 1,5 Juta Orang Naik Bus pada Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192231/pesawat_terbang_di_pulau_komodo-Dd4L_large.jpg
Pastikan Pesawat Laik Terbang, Ramp Inspection Dilakukan di Bandara Komodo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3192034/ilustrasi_jalan_tol-DpLH_large.jpg
1,3 Juta Kendaraan Keluar Jabotabek Selama Libur Natal 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3192006/menko_airlangga-lbKf_large.JPG
Kejar Target Perputaran Belanja Rp110 Triliun, Menko Airlangga Tinjau Promo Akhir Tahun di Mal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191684/dirut_jasa_marga_soal_kendaraan_pada_natal-RgWk_large.jpg
Hampir 1 Juta Kendaraan Keluar Jabotabek Jelang Natal 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191648/menhub_dudy_soal_libur_natal-WZ2r_large.jpg
Tinjau Penyeberangan Jawa-Sumatera, Menhub: Pergerakan Angkutan Lancar Jelang Natal 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement