1,3 Juta Kendaraan Keluar Jabotabek Selama Libur Natal 2025

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat total kendaraan yang keluar Jabotabek selama periode libur Natal (18-25 Desember) mencapai 1.380.179 kendaraan.

Kendaraan yang keluar Jabotabek ini tercatat melalui 4 gerbang tol utama, yaitu GT Cikupa (ke arah Merak), GT Ciawi (ke arah Puncak), GT Cikampek Utama (ke arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (ke arah Bandung).

Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Rivan Achmad Purwantono mengatakan total kendaraan yang keluar Jabotabek pada periode Natal ini meningkat 17,90 persen dari lalin normal, yaitu 1.170.627 kendaraan.

"Kami siap menerapkan rekayasa lalu lintas apabila diperlukan, guna menjaga kelancaran arus kendaraan menuju dan dari destinasi wisata," ujar Rivan dalam keterangan resmi, Jumat (26/12/2025).

Adapun untuk distribusi lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju ke tiga arah yaitu dengan mayoritas sebanyak 663.933 kendaraan (48,1 persen) menuju arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 398.173 kendaraan (28,8 persen) menuju arah Barat (Merak) dan 318.073 kendaraan (23,0 persen) menuju arah Selatan (Puncak).

Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 348.113 kendaraan, naik sebesar 49,59 persen dari lalin normal.