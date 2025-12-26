Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

1,3 Juta Kendaraan Keluar Jabotabek Selama Libur Natal 2025

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 26 Desember 2025 |21:02 WIB
1,3 Juta Kendaraan Keluar Jabotabek Selama Libur Natal 2025
Ilustrasi Jalan Tol (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat total kendaraan yang keluar Jabotabek selama periode libur Natal (18-25 Desember) mencapai 1.380.179 kendaraan. 

Kendaraan yang keluar Jabotabek ini tercatat melalui 4 gerbang tol utama, yaitu GT Cikupa (ke arah Merak), GT Ciawi (ke arah Puncak), GT Cikampek Utama (ke arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (ke arah Bandung). 

Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Rivan Achmad Purwantono mengatakan total kendaraan yang keluar Jabotabek pada periode Natal ini meningkat 17,90 persen dari lalin normal, yaitu 1.170.627 kendaraan. 

"Kami siap menerapkan rekayasa lalu lintas apabila diperlukan, guna menjaga kelancaran arus kendaraan menuju dan dari destinasi wisata," ujar Rivan dalam keterangan resmi, Jumat (26/12/2025). 

Adapun untuk distribusi lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju ke tiga arah yaitu dengan mayoritas sebanyak 663.933 kendaraan (48,1 persen) menuju arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 398.173 kendaraan (28,8 persen) menuju arah Barat (Merak) dan 318.073 kendaraan (23,0 persen) menuju arah Selatan (Puncak). 

Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 348.113 kendaraan, naik sebesar 49,59 persen dari lalin normal.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/320/3192006/menko_airlangga-lbKf_large.JPG
Kejar Target Perputaran Belanja Rp110 Triliun, Menko Airlangga Tinjau Promo Akhir Tahun di Mal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191684/dirut_jasa_marga_soal_kendaraan_pada_natal-RgWk_large.jpg
Hampir 1 Juta Kendaraan Keluar Jabotabek Jelang Natal 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191648/menhub_dudy_soal_libur_natal-WZ2r_large.jpg
Tinjau Penyeberangan Jawa-Sumatera, Menhub: Pergerakan Angkutan Lancar Jelang Natal 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191524/mudik_gratis_nataru-st0h_large.jpg
509 Penumpang Diberangkatkan Perdana Mudik Motor Gratis pada Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191492/menhub_dudy_soal_libur_nataru-LzNV_large.jpg
Menhub Bakal Panggil Seluruh Owner Bus Imbas Kecelakaan Bus di Exit Tol Krapyak Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191457/menko_ahy_di_stasiun_gambir-9Umr_large.jpg
Tinjau Stasiun Gambir Jelang Libur Nataru, Ini Pesan AHY
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement