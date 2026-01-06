Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jalan Tol Trans Sumatera Dilintasi 2,4 Juta Kendaraan Selama Libur Nataru, Naik 7,63%

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |18:55 WIB
Jalan Tol Trans Sumatera Dilintasi 2,4 Juta Kendaraan Selama Libur Nataru, Naik 7,63%
Tol Trans Sumatera (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) mencatat total kendaraan yang melintasi ruas tol Trans Sumatera selama periode Nataru tembus tercatat 2.491.021 kendaraan atau lebih tinggi 43,32 persen dibandingkan trafik normal dan meningkat 7,63 persen dibandingkan periode tahun lalu. 

Puncak arus mudik terjadi pada 21 Desember 2025 dengan total 140.419 kendaraan (naik 38 persen dari kondisi normal), sementara puncak arus balik tercatat pada 4 Januari 2026 dengan 154.420 kendaraan (naik 78,33 persen dari kondisi normal). 

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, menyampaikan bahwa evaluasi ini dilakukan untuk memastikan  pengoperasian selama Nataru berbasis data dan berorientasi pada kenyamanan pengguna. 

"Kami memantau pergerakan kendaraan setiap hari dan menyiapkan langkah antisipasi di lapangan agar arus tetap terkendali, terutama saat puncak mudik dan balik," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (6/1/2026). 

Berdasarkan evaluasi, Tol Kuala Tanjung – Sinaksak yang dikelola anak usaha Hutama Karya, Hutama Marga Waskita, menjadi ruas dengan trafik tertinggi mencapai 599.514 kendaraan.

Tingginya volume kendaraan pada ruas ini dipengaruhi posisinya sebagai koridor vital yang menghubungkan pergerakan masyarakat dan aktivitas wisata dari kawasan Kuala Tanjung menuju Sinaksak maupun sebaliknya, terutama saat periode libur Nataru. 

 

Halaman:
1 2
