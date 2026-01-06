Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BBM Darurat di Tol dan Rest Area Jadi Solusi Selama Libur Nataru

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |15:00 WIB
BBM Darurat di Tol dan Rest Area Jadi Solusi Selama Libur Nataru
Hingga saat ini, layanan darurat ini telah mencatat puluhan pengantaran dengan total volume ratusan liter. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
JAKARTA – Selama libur Natal dan Tahun Baru 2026, layanan pengantaran bahan bakar disiagakan di titik-titik rawan macet dan jalur padat. Layanan ini ditujukan bagi pengendara yang kehabisan bahan bakar di tengah perjalanan, sehingga bisa mendapatkan BBM tanpa harus keluar jalur atau mencari SPBU terdekat.

Hingga saat ini, layanan darurat ini telah mencatat puluhan pengantaran dengan total volume ratusan liter, tersebar di berbagai ruas tol dan rest area strategis. Warga yang memanfaatkan layanan ini mengaku terbantu, terutama saat perjalanan mendesak dan kondisi BBM hampir habis.

Selama periode Satgas Nataru, layanan Motorist PDS 135 disiagakan di ruas jalan tol serta area dengan tingkat kepadatan lalu lintas tinggi, dengan dukungan 150 personel. Hingga kini, tercatat 53 transaksi pengantaran dengan total volume 905 liter BBM.

Beberapa titik layanan antara lain berada di KM 130A Tol Cipali, Rest Area KM 57A, kawasan Cikunir, dan Rest Area KM 166A. Setelah pengendara melakukan pemesanan melalui contact center, motorist bergerak dari titik terdekat untuk mengantarkan BBM langsung ke lokasi.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun, mengatakan layanan ini merupakan upaya menjaga ketersediaan energi sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan BBM saat kondisi darurat di perjalanan.

“Pertamina memastikan ketersediaan dan kemudahan akses energi bagi masyarakat, khususnya pada periode dengan tingkat mobilitas tinggi seperti momen libur Natal dan Tahun Baru. Kami berupaya menghadirkan solusi yang cepat dan responsif bagi konsumen yang mengalami kondisi darurat di perjalanan, sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan lebih tenang dan aman,” jelas Roberth, Selasa (6/1/2026). 

 

Halaman:
1 2
