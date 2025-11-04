Momen Prabowo Naik KRL dari Manggarai untuk Resmikan Stasiun Tanah Abang

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung Stasiun Manggarai sebelum melakukan peresmian Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat pada hari ini. Prabowo bahkan naik KRL dari Stasiun Manggarai.

Dilihat dari YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo tiba di Stasiun Manggarai sekitar pukul 10.50 WIB. Dengan mengenakan pakaian safari, kacamata hitam, serta topi biru, kedatangan Prabowo didampingi Direktur Utama KAI Bobby Rosyidin.

Selain itu, ada juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhy, Kepala Bakom RI Angga Raka Prabowo, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Setelah tiba di lokasi, Prabowo terlihat menyapa masyarakat yang berada di Stasiun Manggarai. Kemudian, dia bersama Bobby, Dudy, dan Prasetyo berjalan menuju peron sebelum menaiki kereta menuju Stasiun Tanah Abang.

Sebagai informasi, nantinya Presiden Prabowo akan meresmikan langsung revitalisasi Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Revitalisasi Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, akhirnya tuntas setelah melalui tahapan pembangunan dan penyesuaian bertahap. Mulai Minggu (29/6/2025), hall utama dan peron jalur dua dari gedung baru resmi dibuka untuk umum. Dengan wajah baru, stasiun ini kini menawarkan fasilitas yang lebih modern dan nyaman bagi para pengguna kereta.