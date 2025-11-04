Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Momen Prabowo Naik KRL dari Manggarai untuk Resmikan Stasiun Tanah Abang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |11:26 WIB
Momen Prabowo Naik KRL dari Manggarai untuk Resmikan Stasiun Tanah Abang
Momen Prabowo Naik KRL dari Manggarai untuk Resmikan Stasiun Tanah Abang (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung Stasiun Manggarai sebelum melakukan peresmian Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat pada hari ini. Prabowo bahkan naik KRL dari Stasiun Manggarai.

Dilihat dari YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo tiba di Stasiun Manggarai sekitar pukul 10.50 WIB. Dengan mengenakan pakaian safari, kacamata hitam, serta topi biru, kedatangan Prabowo didampingi Direktur Utama KAI Bobby Rosyidin.

Selain itu, ada juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhy, Kepala Bakom RI Angga Raka Prabowo, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Setelah tiba di lokasi, Prabowo terlihat menyapa masyarakat yang berada di Stasiun Manggarai. Kemudian, dia bersama Bobby, Dudy, dan Prasetyo berjalan menuju peron sebelum menaiki kereta menuju Stasiun Tanah Abang. 

Sebagai informasi, nantinya Presiden Prabowo akan meresmikan langsung revitalisasi Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Revitalisasi Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, akhirnya tuntas setelah melalui tahapan pembangunan dan penyesuaian bertahap. Mulai Minggu (29/6/2025), hall utama dan peron jalur dua dari gedung baru resmi dibuka untuk umum. Dengan wajah baru, stasiun ini kini menawarkan fasilitas yang lebih modern dan nyaman bagi para pengguna kereta.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181135/presiden_prabowo-sylT_large.jpg
Prabowo Bakal Bikin Jalur Kereta Trans Sumatera, Kalimantan hingga Sulawesi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181073/menteri_esdm_bahlil_lapor_ke_presiden_prabowo-yfVP_large.jpg
Bahlil Lapor ke Prabowo: RI Stop Impor Solar di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/320/3181052/presiden_prabowo_soal_kopdes_merah_putih-6LFA_large.jpg
Prabowo Minta Kopdes Merah Putih Beroperasi Maret 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180520/kereta_cepat_whoosh-kU93_large.jpg
Prabowo Minta Purbaya dan Danantara Cari Solusi Bayar Utang Whoosh 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180580/prabowo-45dc_large.png
Pertemuan Trump-Xi Jinping, Prabowo Sebut Ekonomi Dunia Butuh Ketenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180579/prabowo-euWf_large.jpg
Trump-Xi Jinping Bertemu, Prabowo Kembali Negosiasi Tarif Dagang RI-AS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement