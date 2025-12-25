Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ditemani Didit, Prabowo Sambangi Luhut di Hari Natal 2025

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |21:05 WIB
Ditemani Didit, Prabowo Sambangi Luhut di Hari Natal 2025
Presiden Prabowo bertemu Ketua DEN Luhut (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengunjungi kediaman Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan pada Hari Natal, Kamis (25/12/2025). Prabowo didampingi putranya, Didit Hediprasetyo.

Kunjungan tersebut dibagikan Luhut melalui akun Instagram @luhut.pandjaitan. Menurut Luhut, mereka berbincang santai selama hampir 45 menit, membahas berbagai hal mulai dari pekerjaan hingga pentingnya menjaga kekompakan dan persatuan sebagai anak bangsa.

“Senang sekali sore ini Presiden @prabowo dan putra semata wayangnya, Mas Didit, menyempatkan hadir ke kediaman kami untuk berbagi kebahagiaan di Hari Natal,” tulis Luhut.

Dalam foto yang diunggah, Prabowo mengenakan batik, sementara Didit tampil dengan kemeja putih dan jas.

Luhut menyebut pertemuan itu juga membahas sejumlah isu terkini, termasuk negosiasi tarif dagang dengan Amerika Serikat. Prabowo menyambut gembira kabar bahwa proses negosiasi akan segera rampung dan menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan negara mitra.

Selain itu, Prabowo menyoroti progres penanganan bencana di Sumatera, memberi apresiasi atas gerak cepat TNI dalam membangun sekitar 150 jembatan Bailey di berbagai titik untuk mempercepat pemulihan pascagempa dan banjir.

 

Halaman:
1 2
