Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir dan Maruarar Sirait Naik KRL Sambil Cek Aset BUMN

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |18:07 WIB
Erick Thohir dan Maruarar Sirait Naik KRL Sambil Cek Aset BUMN
Erick Thohir dan Maruarar Sirait naik KRL saat mengecek aset BUMN (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau aset perusahaan pelat merah di beberapa lokasi. Keduanya menggunakan Kereta Rel Listrik (KRL) atau Commuter Line saat mengecek aset BUMN.

Erick dan Ara menaiki KRL dari Stasiun Pondok Cina, usai meninjau Apartemen Mahata Semesta Margonda milik Perum Perumnas, Depok, Jawa Barat, Rabu (27/11/2024).

Keduanya lalu menuju Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Di lokasi ini Erick dan Ara meninjau sejumlah fasilitas, salah satunya lahan yang ada di sekitar stasiun.

Tak berselang lama, Menteri BUMN dan Menteri PKP melanjutkan perjalanannya ke Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Dalam perjalanan, nampak Erick dan Ara berbaur dengan penumpang KRL lainnya, sekalipun masih dikawal petugas.

Untuk diketahui, aset BUMN di beberapa stasiun kereta api bakal digunakan untuk pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Rencananya, proyek hunian tersebut bakal berkonsep Transit Oriented Development (TOD) alias perumahaan yang terintegrasi dengan sistem transportasi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181714/prabowo_subianto-WTSF_large.jpg
4 Fakta Prabowo Naik KRL, Rp5 Triliun Langsung Cair demi Tambah 30 Kereta Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173221/stasiun_krl_karet-oj9w_large.jpg
Stasiun KRL Karet dan BNI City Bakal Digabung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/320/3154817/krl-4fg6_large.jpg
KAI Berhasil Tangkap Pelaku Pelemparan Batu ke KRL, Terancam 15 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/320/3154816/krl_bsd-IFMR_large.jpg
Stasiun KRL di BSD Bakal Beroperasi pada Juli 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/320/3135805/krl-qbGU_large.jpg
KRL Diperpanjang ke Stasiun Merak, Kereta Baru Didatangkan Rp3,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/320/3134864/krl-J4m6_large.jpg
Jalur KRL Bakal Diperpanjang Sampai ke Merak Banten
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement