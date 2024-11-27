Erick Thohir dan Maruarar Sirait Naik KRL Sambil Cek Aset BUMN

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau aset perusahaan pelat merah di beberapa lokasi. Keduanya menggunakan Kereta Rel Listrik (KRL) atau Commuter Line saat mengecek aset BUMN.

Erick dan Ara menaiki KRL dari Stasiun Pondok Cina, usai meninjau Apartemen Mahata Semesta Margonda milik Perum Perumnas, Depok, Jawa Barat, Rabu (27/11/2024).

Keduanya lalu menuju Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Di lokasi ini Erick dan Ara meninjau sejumlah fasilitas, salah satunya lahan yang ada di sekitar stasiun.

Tak berselang lama, Menteri BUMN dan Menteri PKP melanjutkan perjalanannya ke Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Dalam perjalanan, nampak Erick dan Ara berbaur dengan penumpang KRL lainnya, sekalipun masih dikawal petugas.

Untuk diketahui, aset BUMN di beberapa stasiun kereta api bakal digunakan untuk pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Rencananya, proyek hunian tersebut bakal berkonsep Transit Oriented Development (TOD) alias perumahaan yang terintegrasi dengan sistem transportasi.