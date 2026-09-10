KRL Bogor Ditambah hingga 13 Perjalanan Mulai Hari Ini, Total KRL Jabodetabek Jadi 1.061 Perjalanan

JAKARTA - KAI Commuter menambah 13 perjalanan Commuter Line Bogor mulai Kamis (10/9/2026), setelah sebelumnya melakukan penyesuaian perjalanan akibat perawatan sarana KRL.

Penambahan perjalanan tersebut dilakukan setelah KAI Commuter mengevaluasi kepadatan pengguna yang terjadi imbas pengurangan 17 perjalanan Commuter Line Bogor pada 7-9 September 2026.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda mengatakan, penambahan perjalanan dilakukan dengan mengatur kembali pola peredaran rangkaian Commuter Line di sejumlah lintas layanan.

"Mulai hari ini perjalanan Commuter Line Bogor ditambahkan kembali sebanyak 13 perjalanan," ujar Karina dalam keterangannya, Kamis (10/9/2026).

Dengan tambahan tersebut, total perjalanan Commuter Line Jabodetabek meningkat menjadi 1.061 perjalanan per hari, dari sebelumnya 1.048 perjalanan selama periode 7-9 September 2026.

Untuk memenuhi tambahan perjalanan di lintas Bogor, KAI Commuter akan mengoperasikan rangkaian yang sebelumnya digunakan pada lintas Tanjung Priok. Sementara itu, layanan Commuter Line Tanjung Priok akan menggunakan rangkaian Commuter Line Basoetta.

Karina memastikan tarif dan layanan Commuter Line Tanjung Priok tidak berubah meski menggunakan rangkaian berbeda. Namun, pengalihan rangkaian tersebut berdampak pada perjalanan Commuter Line Basoetta. Mulai 10 September 2026, jumlah perjalanan Basoetta sementara dikurangi dari 70 perjalanan menjadi 52 perjalanan.