Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KRL Bogor Ditambah hingga 13 Perjalanan Mulai Hari Ini, Total KRL Jabodetabek Jadi 1.061 Perjalanan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |09:24 WIB
KRL Bogor Ditambah hingga 13 Perjalanan Mulai Hari Ini, Total KRL Jabodetabek Jadi 1.061 Perjalanan
KRL (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - KAI Commuter menambah 13 perjalanan Commuter Line Bogor mulai Kamis (10/9/2026), setelah sebelumnya melakukan penyesuaian perjalanan akibat perawatan sarana KRL.

Penambahan perjalanan tersebut dilakukan setelah KAI Commuter mengevaluasi kepadatan pengguna yang terjadi imbas pengurangan 17 perjalanan Commuter Line Bogor pada 7-9 September 2026.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda mengatakan, penambahan perjalanan dilakukan dengan mengatur kembali pola peredaran rangkaian Commuter Line di sejumlah lintas layanan.

"Mulai hari ini perjalanan Commuter Line Bogor ditambahkan kembali sebanyak 13 perjalanan," ujar Karina dalam keterangannya, Kamis (10/9/2026).

Dengan tambahan tersebut, total perjalanan Commuter Line Jabodetabek meningkat menjadi 1.061 perjalanan per hari, dari sebelumnya 1.048 perjalanan selama periode 7-9 September 2026.

Untuk memenuhi tambahan perjalanan di lintas Bogor, KAI Commuter akan mengoperasikan rangkaian yang sebelumnya digunakan pada lintas Tanjung Priok. Sementara itu, layanan Commuter Line Tanjung Priok akan menggunakan rangkaian Commuter Line Basoetta.

Karina memastikan tarif dan layanan Commuter Line Tanjung Priok tidak berubah meski menggunakan rangkaian berbeda. Namun, pengalihan rangkaian tersebut berdampak pada perjalanan Commuter Line Basoetta. Mulai 10 September 2026, jumlah perjalanan Basoetta sementara dikurangi dari 70 perjalanan menjadi 52 perjalanan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/320/3207217/krl-QKJE_large.jpg
KRL Operasikan 1.065 Perjalanan per Hari pada Mudik Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/320/3207205/penumpang_krl-UV5u_large.jpg
Pengguna KRL Turun 29% Jelang Lebaran 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/320/3195800/krl_surabaya_pasuruan-so6P_large.jpg
KRL Surabaya-Pasuruan Bakal Diperpanjang ke Probolinggo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181714/prabowo_subianto-WTSF_large.jpg
4 Fakta Prabowo Naik KRL, Rp5 Triliun Langsung Cair demi Tambah 30 Kereta Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173221/stasiun_krl_karet-oj9w_large.jpg
Stasiun KRL Karet dan BNI City Bakal Digabung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/320/3154817/krl-4fg6_large.jpg
KAI Berhasil Tangkap Pelaku Pelemparan Batu ke KRL, Terancam 15 Tahun Penjara
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement