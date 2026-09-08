17 Jadwal KRL Berubah, KAI Commuter Operasikan 1.048 Perjalanan Jabodetabek

JAKARTA – KAI Commuter menyesuaikan jadwal perjalanan Commuter Line mulai Senin (7/9/2026) karena penyesuaian jumlah rangkaian kereta yang dioperasikan. Penyesuaian jadwal tersebut bersifat sementara dan berlaku pada jam sibuk pagi serta sore hari selama proses perawatan rangkaian KRL berlangsung.

“Saat ini kami melakukan proses perawatan rangkaian sarana KRL yang ada secara intensif demi keselamatan dan keamanan perjalanan,” kata VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda, Selasa (8/9/2026).

Sebanyak 17 perjalanan Commuter Line mengalami penyesuaian pada pemberangkatan pagi, sore, dan malam hari. Penyesuaian tersebut meliputi pembatalan tujuh perjalanan dari Bogor/Cilebut/Depok menuju Manggarai/Jakarta Kota dan lima perjalanan dari Jakarta Kota menuju Bogor pada pagi hari. Sementara itu, pada sore hari terdapat dua perjalanan dari Manggarai menuju Bogor dan tiga perjalanan dari Bogor yang mengalami penyesuaian.

Dengan adanya penyesuaian jadwal keberangkatan tersebut, KAI Commuter mulai hari ini mengoperasikan 1.048 perjalanan di seluruh lintas Commuter Line Jabodetabek, dari sebelumnya 1.065 perjalanan setiap hari.

Karina menuturkan bahwa sarana Commuter Line yang digunakan pengguna setiap hari untuk mobilitas perlu menjalani perawatan guna mengoptimalkan layanan. Hal tersebut juga merupakan komitmen KAI Commuter terhadap keselamatan dan keamanan perjalanan pengguna Commuter Line.