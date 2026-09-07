Daftar 12 Perjalanan KRL Jabodetabek Dibatalkan per 7-30 September 2026, Ini Penyebabnya

Daftar 12 perjalanan KRL Jabodetabek dibatalkan per 7-30 September 2026, ini penyebabnya. (Foto: Okezone.com/Feby)

JAKARTA - Daftar 12 perjalanan KRL Jabodetabek dibatalkan per 7-30 September 2026, ini penyebabnya.

KAI Commuter melakukan penyesuaian perjalanan Commuter Line Jabodetabek dengan membatalkan 12 perjalanan selama periode 7-30 September 2026. Penyesuaian tersebut berlaku pada sejumlah perjalanan dengan rute Bogor, Depok, Jakarta Kota, dan Manggarai.

Informasi mengenai pembatalan perjalanan tersebut disampaikan KAI Commuter melalui akun resmi X pada Senin (7/9/2026). KAI Commuter mengimbau pengguna untuk memperhatikan informasi perjalanan terbaru serta mengikuti arahan petugas di stasiun maupun di dalam kereta.

Berikut daftar 12 perjalanan Commuter Line yang dibatalkan:

1. KA 1157, relasi Bogor-Jakarta Kota, jadwal keberangkatan dari Stasiun Bogor pukul 04.03 WIB.