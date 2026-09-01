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Penumpang KRL Perhatian! Stasiun Karet Mulai Hari Ini Ditutup Dialihkan ke BNI City

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 01 September 2026 |06:02 WIB
Penumpang KRL Perhatian! Stasiun Karet Mulai Hari Ini Ditutup Dialihkan ke BNI City
KAI Commuter menutup layanan Stasiun Karet mulai 1 September hingga 31 Desember 2026. (foto: Okezone.com)
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JAKARTA - KAI Commuter menutup layanan Stasiun Karet mulai 1 September hingga 31 Desember 2026. Selama penutupan, penumpang yang biasa naik dan turun di Stasiun Karet akan dialihkan ke Stasiun Sudirman Baru/BNI City.

Direktur Utama KAI Commuter Purnomo Sidi mengatakan, integrasi Stasiun Karet dengan Stasiun Sudirman Baru/BNI City dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan perjalanan pelanggan.

“Selama proses pekerjaan integrasi ini disiapkan dengan prinsip kehati-hatian karena Stasiun Karet telah menjadi bagian dari aktivitas harian pengguna Commuter Line dan masyarakat sekitar stasiun,” ujar Purnomo.

Dia menjelaskan, pekerjaan integrasi berlangsung mulai 1 September hingga 31 Desember 2026. Selama periode tersebut, layanan naik dan turun pengguna Commuter Line dialihkan dari Stasiun Karet ke Stasiun Sudirman Baru/BNI City.

Pengguna Commuter Line yang sebelumnya naik dan turun di Stasiun Karet dapat menggunakan akses selasar di samping stasiun untuk menuju Stasiun BNI City. KAI Commuter juga telah memasang fasilitas gate elektronik, loket, dan hall di sisi barat Stasiun BNI City yang akan terintegrasi dengan akses dari pintu Karet.

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