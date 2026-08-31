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Penumpang KRL Dialihkan ke BNI City Mulai 1 September, Stasiun Karet Ditutup

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |09:14 WIB
Penumpang KRL Dialihkan ke BNI City Mulai 1 September, Stasiun Karet Ditutup
Penumpang KRL Dialihkan ke BNI City Mulai 1 September, Stasiun Karet Ditutup (Foto: Okezone)
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JAKARTA - KAI Daop 1 Jakarta bersama KAI Commuter melakukan integrasi Stasiun Sudirman Baru/BNI City dengan Stasiun Karet pada 1 September 2026. Sebab, Stasiun Karet ditutup per 1 September 2026. 

Penumpang KRL yang naik dan turun di stasiun ini bakal dialihkan ke Stasiun BNI City. Penutupan Stasiun Karet tersebut seiring dimulainya penggabungan kedua stasiun.

Integrasi ini disiapkan sebagai bagian dari peningkatan layanan Commuter Line Jabodetabek melalui penataan alur pelanggan, penguatan keselamatan operasi, serta pembenahan akses di kawasan sekitar stasiun.

Direktur Utama KAI Commuter Purnomo Sidi mengatakan, integrasi tersebut bertujuan membuat perjalanan pelanggan menjadi lebih aman dan nyaman.

“Selama proses pekerjaan integrasi ini disiapkan dengan prinsip kehati-hatian karena Stasiun Karet telah menjadi bagian dari aktivitas harian pengguna Commuter Line dan masyarakat sekitar stasiun,” ujar Purnomo, Jakarta, Senin (31/8/2026).

Dia menjelaskan, pekerjaan integrasi akan berlangsung mulai 1 September hingga 31 Desember 2026. Selama periode tersebut, layanan naik dan turun pengguna Commuter Line dialihkan ke Stasiun Sudirman Baru/BNI City.

“Selama proses pekerjaan tersebut, layanan naik dan turun pengguna Commuter Line dialihkan ke Stasiun Sudirman Baru/BNI City,” katanya.

Pengguna Commuter Line yang sebelumnya naik dan turun di Stasiun Karet nantinya akan menggunakan akses selasar di samping stasiun untuk menuju Stasiun BNI City. Fasilitas gate elektronik, loket, dan hall di sisi barat Stasiun BNI City juga telah terpasang dan akan terintegrasi dengan akses dari pintu Karet.

Saat ini terdapat 264 perjalanan Commuter Line dari dan menuju lintas Kampung Bandan/Cikarang yang melalui Stasiun Karet dan Stasiun Sudirman Baru/BNI City. Dengan adanya integrasi tersebut, perjalanan Commuter Line Cikarang tidak mengalami perubahan. 

Perbedaannya hanya pada layanan naik dan turun pengguna yang sebelumnya dilakukan di Stasiun Karet menjadi di Stasiun Sudirman Baru/BNI City.

 

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